Latvijas Radio kora koncertā “Jaunā pasaule” pie diriģenta pults stāsies Anastasija Kildiša un Patriks Kārlis Stepe
20. februāra koncertā “Jaunā pasaule” pie Latvijas Radio kora diriģenta pults stāsies daudzsološie jaunie diriģenti - “Lielajai mūzikas balvai” nominētā Anastasija Kildiša un jauniešu kora “Kamēr…” diriģents Patriks Kārlis Stepe.
Latvijas Radio kora mākslinieciskais vadītājs Kaspars Putniņš pērn aizsāka jaunu tradīciju - reizi gadā aicināt daudzsološākos Latvijas jaunos diriģentus veidot savu koncertprogrammu kopā ar Latvijas Radio kori. Šī iniciatīva sniedz iespēju atklāt jauno mākslinieku ideju bagātību un radošo potenciālu caur vienu no pasaulē izcilākajiem vokālajiem instrumentiem - Latvijas Radio kori. Šogad izvēlēti vienlīdz spēcīgi un sevi spilgti apliecinājuši kordiriģenti - Anastasija Kildiša un Patriks Kārlis Stepe.
Kaspars Putniņš rosinājis diriģentus stāstīt par vīziju - par utopisku realitāti, ideālo nākotnes pasauli. Šis koncerts ir sapņu manifests - tajā atklājas ilgas pēc pasaules, kurā cilvēcība nav kompromiss, bet pamatvērtība; kur skaistums nav privilēģija, bet dzīves norma; kur garīgie meklējumi nav greznība, bet nepieciešamība. Koncertā skanēs gan ziemeļu skaņražu inteliģence, gan nedzirdēta, brīnišķīgi aušupceļoša ukraiņu un slovēņu komponistu mūzika, gan arī viena no šī gada jubilāra Pētera Vaska kormūzikas pērlēm.
Anastasija Kildiša par spožu sniegumu pagājušajā gadā nule tikusi nominēta “Lielajai Mūzikas balvai” kategorijā “Gada jaunais mākslinieks”. Pēdējos gados ieguvusi godalgotas vietas vairākos kordiriģentu konkursos, tai skaitā pirmo vietu “Northern Choir Conducting” konkursā Dānijā, un tikusi aicināta kā viesdiriģente pie tādiem ievērojamiem profesionāliem kolektīviem kā Slovēnijas Filharmonijas koris un Dānijas Nacionālais vokālais ansamblis, ar kuriem sadarbība joprojām turpinās. Pērn debitējusi arī programmā ar Latvijas Radio kori. Anastasija dibinājusi pareizticīgo kamerkori Adamant un pašlaik strādā Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas jauktajā korī, kā arī ir diriģēšanas un solo dziedāšanas pasniedzēja Jūrmalas Mūzikas vidusskolā.
Patriks Kārlis Stepe ir viens no spilgtākajiem Latvijas jaunās paaudzes kordiriģentiem, jauniešu kora “Kamēr…” otrais diriģents kopš 2018. gada, Cēsu mūzikas vidusskolas kora diriģents un kordiriģēšanas nodaļas vadītājs, kā arī kora “Beverīna” mākslinieciskais vadītājs.
Patriks ir Imanta Kokara starptautiskā jauno kordiriģentu konkursa diplomands, 2024. gadā ieguvis otro vietu un Skatītāju simpātiju balvu prestižajā Fosco Corti konkursā Itālijā.
Kā diriģents Patriks piedalījies arī starpdisciplināros projektos – izrāžu ciklā "Visi putni skaisti dzied" (Dirty Deal Teatro, Story Hub), kā arī Alfrēda Kalniņa operas “Baņuta” jaunajā iestudējumā, kurš 2022. gadā tika nominēts Lielajai Mūzikas balvai kategorijā "Gada uzvedums".