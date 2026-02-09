Bērna nevainīgs jociņš noved līdz tam, ka lidmašīnu nākas nosēdināt
Izraēlas Gaisa spēkiem nācās pacelt gaisā iznīcinātājus, lai tie pavadītu pasažieru lidmašīnu drošībā pēc tam, kad bērns izspēlēja joku ar vecākiem.
"Wizz Air" reiss W95301 svētdienas pēcpusdienā lidoja no Londonas Lutonas lidostas uz Ben Guriona lidostu, kad viens no pasažieriem savā tālrunī saņēma “draudošu ziņojumu”. Izraēlas mediji raksta, ka ziņa parādījās tālrunī, kas piederēja ultraortodoksālam pārim, vēsta "Daily Mail". Šī ziņa izraisīja paniku.
Kā vēlāk noskaidrojās, "ziņa" patiesībā bija Wi-Fi tīkla nosaukums, kuru viņu dēls bija nomainījis uz arābu valodas vārdu, kas nozīmē "terorists".
Pēc tam, kad Izraēlas Gaisa spēki gaisā pacēla vairākus iznīcinātājus, "Wizz Air" lidmašīna tika pavadīta līdz Telavivas ceļojuma centram. Pēc ierašanās lidostā pasažieri un viņu bagāža tika pārbaudīta, lai pārliecinātos, ka nevienam nav līdzi spridzeklis.
Izraēlas Lidostu pārvaldes pārstāvis laikrakstam "Times of Israel" sacīja, ka pēc pārbaudes tika secināts, "ka nekāds reāls incidents nav noticis."