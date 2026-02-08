Daiļslidotāju trenerim Raimo Reinsalu piespriesta pagaidu diskvalifikācija - olimpiskajās spēlēs darboties nevarēs
Latvijas un Lietuvas daiļslidotāju trenerim un konsultantam Raimo Reinsalu piespriesta pagaidu diskvalifikācija, kas viņam liegs darboties Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs liecina trenera pārstāju medijiem izplatītais paziņojums.
Pats treneris vērsies pie Starptautiskās slidošanas savienības (ISU) ar prasību to atcelt, norādot, ka tas ir apzināts mēģinājums ietekmēt perspektīvo Latvijas un Lietuvas sportistu emocionālo noskaņojumu pirms viņiem nozīmīgiem startiem.
"Tik acīmredzami netīras un ciniskas konkurentu aizmuguriskas darbības daiļslidošana nav līdz šim pieredzējusi," saka Reinsalu.
ISU sestdien iesniedza sūdzību pret Reinsalu ISU Disciplinārlietu komisijā, un treneris aicināts iesniegt atbildes paziņojumu 21 dienas laikā.
Latvijas daiļslidotāja Sofja Stepčenko vērsusies policijā par vardarbīgu attieksmi pret viņu no treneru puses sporta klubā "Kristal Ice", kas savukārt pavēstīja, ka vērsīsies tiesībsargājošās institūcijās par goda un cieņas aizskaršanu, kā arī neslavas celšanu.
Jau ziņots, ka daiļslidotāja Stepčenko un viņas bijušie treneri Reinsalu un Olga Kovaļkova sniedz savstarpēji pretrunīgu redzējumu par apsūdzībām vardarbībā.
Kā rakstīja daiļslidošanas portāls "anythinggoe.com", Stepčenko 2024. gada maijā Latvijas Slidošanas asociāciju (LSA) informējusi, ka treneri pret viņu vairākus gadus izturējušies vardarbīgi. Pērn maijā viņa uzrakstīja iesniegumu LSA, un federācija šo informāciju esot nodevusi policijai.
Pagājušajā gadā apvainojumus pret treneriem sāka izmeklēt arī ISU. Neskatoties uz izmeklēšanām, igaunis Reinsalu bija Latvijas delegācijas vadītājs janvārī Šefīldā notikušajā Eiropas čempionātā un ir konsultanta statusā Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs.
19 gadus vecā Stepčenko, kura startējusi trīs pasaules un divos Eiropas čempionātos, pēc iepriekšējās sezonas šobrīd neturpina sportistes karjeru. Rudenī Stepčenko neatsaucās aģentūras LETA aicinājumam izklāstīt lietas apstākļus.