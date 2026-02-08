Kristaps Porziņģis par maiņu uz "Warriors": tas man bija pārsteigums
Latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis bijis pārsteigts par savu maiņu no Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Atlantas "Hawks" uz Goldensteitas "Warriors", sestdien sarunā ar medijiem atklāja liepājnieks.
"Man nebija ne jausmas, ka tikšu aizmainīts. Tas bija pārsteigums," sacīja 30 gadus vecais Porziņģis. "Pirmās sajūtas bija saviļņojums. Turklāt uzzināju, ka došos uz Goldensteitu, kur fani allaž bijuši lieliski."
Latviešu basketbolists arī atklāja, ka pilnvērtīgi darbojas treniņos, lai drīzumā būtu gatavs doties laukumā. Porziņģis Ahilleja cīpslas iekaisuma dēļ nav spēlējis kopš 7. janvāra.
"Domāju, ka jaunajā komandā iejutīšos labi. Esmu tā tipa spēlētājs, kurš ātri var pielāgoties," par savu jauno komandu sacīja Porziņģis. "Skaidrs, ka tas prasīs kādu laiku, lai varētu veiksmīgi sadarboties ar partneriem, bet viņi ir pieredzējuši un spēlējuši augstākajā līmenī ilgu laiku, tāpēc tas nebūs grūti."
Latviešu basketbolists arī piezīmēja, ka viņa iepriekšējā līguma pēdējais gads viņu sevišķi nesatrauc, un galvenais tagad ir šo sezonu pabeigt labā līmenī jaunā komandā un jaunā dzīves nogrieznī.
Tāpat Porziņģis sacīja, ka laukumā būs gatavs atgriezties pēc NBA Visu zvaigžņu spēles un cer, ka varēs spēlēt visas 48 minūtes.
Nākamos divus mačus "Warriors" aizvadīs otrdien un ceturtdien, bet pēc NBA "All Star" pauzes spēlēs 20. februārī mājās pret Porziņģa bijušo klubu Bostonas "Celtics".
"Hawks" komandai Porziņģis pievienojās pirms šīs sezonas maiņas darījumā no Bostonas "Celtics", ar kuru 2024. gadā kļuva par NBA čempionu. Traumu un saslimšanu dēļ latvietis šosezon laukumā bija devies tikai 16 no komandas 52 spēlēm.
Vidēji mačā Porziņģis šosezon guvis 17,1 punktu, izcīnījis 5,1 atlēkušo bumbu un atdevis 2,7 rezultatīvas piespēles.
Desmit NBA pavadīto sezonu laikā Porziņģim "Warriors" būs sestā komanda. Liepājnieks pirms tam pārstāvēja arī Ņujorkas "Knicks", Dalasas "Mavericks", Vašingtonas "Wizards", Bostonas "Celtics" un "Hawks".
"Warriors" ar bilanci 28-25 atrodas astotajā pozīcijā Rietumu konferencē un nākamo maču aizvadīs otrdien agrā rītā pēc Latvijas laika, kad mājās tiksies ar Memfisas "Grizlies" basketbolistiem.