Losandželosas "Lakers" pārspēj Goldensteitas "Warriors"; Kristaps Porziņģis vēl nedebitē
Zaudējumu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē sestdien piedzīvoja latvieša Kristapa Porziņģa pārstāvētā Goldensteitas "Warriors" komanda, kas viesos piekāpās Losandželosas "Lakers".
"Warriors" zaudēja ar 99:105 (21:20, 21:21, 29:38, 28:26), bet Porziņgis vēl nedebitēja Goldensteitas kluba rindās.
Viesiem nepalīdzēja arī Stefens Karijs, bet "Lakers" maču aizvadīja bez Lukas Dončiča un DeAndrē Eitona.
Uzvarētāju sastāvā rezultatīvākais ar 20 punktiem bija Lebrons Džeimss, kura rēķinā arī desmit rezultatīvas piespēles un septiņas izcīnītas bumbas zem groziem, kamēr 18 punktus guva Rui Hačimura.
"Warriors" sastāvā ar 25 punktiem izcēlās Mozess Mūdijs, bet 15 punktus guva Giļerme Karvalju du Santušs.
"Warriors" ar bilanci 28-25 atrodas astotajā pozīcijā Rietumu konferencē un nākamo maču aizvadīs agrā otrdienas rītā pēc Latvijas laika, kad savā laukumā tiksies ar Memfisas "Grizzlies" basketbolistiem.
Citā sestdienas mačā Sanantonio "Spurs" savā laukumā ar 138:125 (39:32, 42:35, 33:24, 24:34) pārspēja Dalasas "Mavericks", uzvarētāju rindās ar iespaidīgu "triple double" izceļoties Stefonam Kāslam.
Kāsls aizvadīja savas NBA karjeras rezultatīvāko spēli, sakrājot 40 punktus, 12 atlēkušās bumbas un tikpat rezultatīvas piespēles. Viņš kļuva par otro "Spurs" spēlētāju pēc Deivida Robinsona, kurš ticis pie "triple double" ar vismaz 40 gūtajiem punktiem.
"Mavericks" rindās rezultatīvākais ar 19 punktiem bija Klejs Tompsons.
"Spurs" ar bilanci 36-16 atrodas otrajā vietā Rietumu konferencē, bet "Mavericks" tikuši pie 19 panākumiem 52 mačos, kas dod 12. pozīciju.