Kristers Aparjods uzreiz aiz labāko trijnieka pēc pirmā brauciena olimpiskajās spēlēs
Kortīnā notiekošajās ziemas olimpiskajās spēlēs par medaļām sākuši cīnīties vīrieši kamaniņu sportā. Kristers Aparjods pēc pirmā brauciena ir ceturtais, bet Gints Bērziņš desmitajā vietā. Līderis ir vācietis Makss Langenhans.
Gan Kristers Aparjods, gan Gints Bērziņš pirms sacensībām norādīja, ka viņiem rekonstruētā Kortīnas renes sporta veidu trase iet pie sirds. Aparjods šeit ieņēma otro vietu testa sacensībās pirms Pasaules kausa sezonas sākuma, bet treniņos šonedēļ respektīvi 20., ceturto, piekto, septīto un otro vietu, kamēr Bērziņam divas septītās, divas astotās un 13. vieta.
1. brauciens
No 25 sportistiem, kuri kvalificējušies, Aparjods trasē devās kā trešais, bet Bērziņš kā ceturtais. Jāmin, ka olimpiskajās spēlēs rezultāti tiek noteikti četru braucienu kopsummā.
Kristers Aparjods, kuram šīs ir trešās olimpiskās spēles, sāka ar 3,521 sekunžu startu un trases augšdaļā iekrāja nelielas neprecizitātes, kas ietekmēja ātrumu. Trases garumā Aparjods attīstīja maksimālo ātrumu 129,8 kilometrus stundā, kas lika atpalikt no līdera Maksa Langenhana no Vācijas par gandrīz trim sekundes simtdaļām (0.297).
Labāko trijniekā rezultāts (53,221 sekundes) Aparjodu neierindoja. Viņu apsteidza austrietis Jonass Millers, kurš uzskatāms par vienu no favorītiem, kā arī mājinieks Dominiks Fišnalers, kurš trasē devās vadošās grupas pašās beigās. No bronzas Aparjodu šobrīd šķir 0,136 sekundes.
Netālu aiz Aparjoda ir cits mājinieks, Leons Felderers (tikai 0,003 sekundes), savukārt 0,052 sekundes no latvieša atpaliek austrietis Niko Gleišers. Citi konkurenti ir tālāk.
Labs brauciena sākums padevās Gintam Bērziņam (starts 3,509 sekundes), kurš piedalās otrajās olimpiskajās spēlēs. Pašā augšdaļā viņš pat bija priekšā līderim Langenhanam, taču līdz trases lejai neattīstīja ātrumu tik strauji, cik vadošie (maksimālais ātrums 127,1 kilometrs), kas no līdera Langenhana lika atpalikt par vairāk nekā pussekundi (0.538). Ar rezultātu 53,462 sekundes Bērziņš noslēdz labāko desmitnieku.
Pēc pirmā brauciena ar trases rekordu līderis ir vācietis Makss Langenhans. Viņš trasi veica 52,924 sekundēs. Vēl viens sportists, kurš trasi veica ātrāk par 53 sekundēm, bija austrietis Millers (52,959 sekundes), un viņš no Langenhana atpaliek par 0,035 sekundēm. Tikmēr trešais, no līdera atpaliekot par 0,161 sekundēm, ir itālis Fišnalers.
Otrais brauciens gaidāms šovakar plkst. 19:30 pēc Latvijas laika, bet trešais un ceturtais brauciens noritēs rīt, 8. februārī.
Latvijas kamaniņu sportisti trenējas Kortīnas trasē
Latvijas sportisti, Kristers Aparjods un Gints Bērziņš, 6. februārī aizvadīja noslēdzošos treniņbraucienus pirms 7. februārī gaidāmajām sacensībām.