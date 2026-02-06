Oficiāli atklātas XXV ziemas olimpiskās spēles. Daugaviņš un Ģērmane ienes Latvijas karogu TEKSTA TIEŠRAIDE
foto: Romāns Kokšarovs/LOK
Latvija iesoļo "San Siro" stadionā.
Oficiāli atklātas XXV ziemas olimpiskās spēles. Daugaviņš un Ģērmane ienes Latvijas karogu TEKSTA TIEŠRAIDE

Jauns.lv piedāvā teksta tiešraidi XXV ziemas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijai. Spēles Itālijā norisināsies no 6. līdz 22. februārim.

Šīs kļūs par 25. ziemas olimpiskajām spēlēm to vēsturē. Eiropā tās atgriezušās pēc divām pēc kārtas aizvadītām spēlēm Āzijā – 2018. gadā tās notika Phonjčanā, bet pirms četriem gadiem Pekinā. Latvijas sportisti līdzšinējā ziemas olimpisko spēļu vēsturē tikuši pie desmit godalgām, pusi no tām iegūstot pirms 12 gadiem Sočos.

Kaspars Daugaviņš kā karognesējs — Latvijas sportisti olimpisko spēļu atklāšanā Milānā

Visās četrās pilsētās, Milānā, Kortīnā, Livinjo un Predaco iesoļo Latvijas sportisti. Milānā ar prieku un degsmi acīs karogu nesa Kaspars ...

Šodien 00:08
Paceļ olimpisko karogu

Astoņi īpaši izvēlēti cilvēki "San Siro" stadionā ienes olimpisko karogu, kuru pacels mastā. Tāpat karogu pacels Kortīnā. 

Karoga pacelšanas laikā tiek izpildīta olimpiskā himna.

Šodien 00:06
Aicina uz mieru

Pēc priekšnesuma, kas simbolizē mieru pasaulē, aktrise Šarlīze Terone uzrunā aicina uz mieru. 

Vakar 23:57
"San Siro" stadionā ienes olimpisko lāpu

Kulminācija ir klāt. Olimpiskā lāpa nonākusi "San Siro" stadionā un tā dodas pretī iedegšanai. 

Vakar 23:55
Pirms lāpas iedegšanas uzstājas Andrea Bočelli

Īsi pirms olimpiskās lāpas uguns iedegšanas, kas ir atklāšanas ceremonijas kulminācija, uzstājas leģendārais itāļu dziedātājs Andrea Bočelli. 

Vakar 23:52
Itālijas prezidents atklāj 2026. gada ziemas olimpiskās spēles

Itālijas prezidents Serdžo Matarella itāļu valodā oficiāli atklāj 2026. gada ziemas olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā. Tās kļūst par 25. ziemas spēlēm to vēsturē. 

Vakar 23:50
Pirmo olimpisko spēļu uzrunu sniedz jaunā SOK prezidente

Pēc orgkomitejas vadītāja uzrunas sekoja Kirstijas Koventrijas runa. Viņai tā kļuva par pirmo Starptautiskās Olimpiskās komitejas prezidentes amatā. 

Viņa savā uzrunā vērsās pie sportistiem, sakot, tas ir viņu laiks. Pēc garās uzrunas, kas pārsvarā bija veltīta sportistu iedvesmošanai, Koventrija deva vārdu Itālijas prezidentam.

Vakar 23:41
Uzrunu sniedz olimpisko spēļu orgkomitejas vadītājs

Pēc visu karogu ienešanas stadionā ar garu uzrunu klajā nāca orgkomitejas prezidents Džovani Malago. Viņš uzteica itāļu garu un to, ka ir lepns būt itālim. Nākamajās divās nedēļās itāļi gatavi ieiet olimpiskajā vēsturē. Malago pateicās visiem iesaistītajiem un vēlēja veiksmi atlētiem. 

Vakar 23:26
Lidojums laikā

Pēc visu sportistu ieiešanas stadionā sekoja nākamais priekšnesums - atgriešanās laikā. Ar dejas palīdzību tika izdejotas ziemas spēles no 1920. gada. 

Vakar 23:20
Dženifera Ģērmane pirms atklāšanas ceremonijas prasījusi padomu britu sportistam

"Tā tāda lieta, kuru tu nevari iedomāties, kā tas vispār būs," pēc karoga ienešanas Kortīnā Latvijas Olimpiskajai komitejai teica Dženifera Ģērmane. 

"Kad nesu karogu, centos turēt tā, lai tas skaisti izskatās. Kad gāju, tad jutu lielu lepnuma sajūtu," par šo dienu teica Latvijas sportiste, kura prasījusi padomu vienam britu kalnu slēpotājam. Viņa galvenais padoms bijis iesildīt rokas. 

Vakar 23:13
Noslēdz mājinieki

Ar 196 dalībnieku lielu pulku kā pēdējie stadionā ienāk mājinieki itāļi. Līdz ar to noslēgusies otrā atklāšanas ceremonijas daļa - sportistu gājiens. 

