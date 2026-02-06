Oficiāli atklātas XXV ziemas olimpiskās spēles. Daugaviņš un Ģērmane ienes Latvijas karogu TEKSTA TIEŠRAIDE
Jauns.lv piedāvā teksta tiešraidi XXV ziemas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijai. Spēles Itālijā norisināsies no 6. līdz 22. februārim.
Šīs kļūs par 25. ziemas olimpiskajām spēlēm to vēsturē. Eiropā tās atgriezušās pēc divām pēc kārtas aizvadītām spēlēm Āzijā – 2018. gadā tās notika Phonjčanā, bet pirms četriem gadiem Pekinā. Latvijas sportisti līdzšinējā ziemas olimpisko spēļu vēsturē tikuši pie desmit godalgām, pusi no tām iegūstot pirms 12 gadiem Sočos.
Kaspars Daugaviņš kā karognesējs — Latvijas sportisti olimpisko spēļu atklāšanā Milānā
Visās četrās pilsētās, Milānā, Kortīnā, Livinjo un Predaco iesoļo Latvijas sportisti. Milānā ar prieku un degsmi acīs karogu nesa Kaspars ...
Olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija Milānā
Šovakar plkst. 21.00 ar vērienīgu atklāšanas ceremoniju četrās dažādās norises vietās - Milānā, Kortīnā, Predaco un Livinjo - sākušās Milānas-Kortīnas ...
Atklāj Milānas ziemas olimpiskās spēles
Astoņi īpaši izvēlēti cilvēki "San Siro" stadionā ienes olimpisko karogu, kuru pacels mastā. Tāpat karogu pacels Kortīnā.
Karoga pacelšanas laikā tiek izpildīta olimpiskā himna.
Welcome back, Olympians! Eliud Kipchoge, Rebeca Andrade, Cindy Ngamba and Pita Taufatofua are among the bearers of the Olympic Flag 🙌#MilanoCortina2026 | #OpeningCeremony pic.twitter.com/si0eSzgbxF— The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026
The Olympic flag is carried by advocates for peace and solidarity. 🕊️— The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026
In Cortina, the flag is entrusted to two Italian icons: Franco Nones and Martina Valcepina.
A powerful reminder of what the Olympics stand for. 🌍#OpeningCeremony | #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/pi3GqAEEu7
Pēc priekšnesuma, kas simbolizē mieru pasaulē, aktrise Šarlīze Terone uzrunā aicina uz mieru.
''There are things you must never do, not by day nor by night not by sea nor by shore: for example WAR.''— The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026
Ghali reading Gianni Rodari’s words: A beautiful message of peace.🕊️
#OpeningCeremony | #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/ADXdfufrIQ
A message of hope from UN Peace Ambassador, Charlize Theron.— The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026
“Peace is not just the absence of conflict. Peace is the creation of an environment where all can flourish, regardless of race, colour, creed, religion, gender, class, caste or any other social markers of difference.”… pic.twitter.com/NAq0NcDmHR
Kulminācija ir klāt. Olimpiskā lāpa nonākusi "San Siro" stadionā un tā dodas pretī iedegšanai.
Every one of the Olympic Torch Relay's 12,000km has led us to here. 🔥— The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026
From Olympia through Italian cities and mountains.
What a journey! 😍#OpeningCeremony | #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/Qn0deBdrXX
Īsi pirms olimpiskās lāpas uguns iedegšanas, kas ir atklāšanas ceremonijas kulminācija, uzstājas leģendārais itāļu dziedātājs Andrea Bočelli.
Andrea Bocelli takes our breath away.— The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026
Fire and music. Pure magic. ✨🔥#MilanoCortina2026 | #OpeningCeremony pic.twitter.com/b3gg4d7F4P
Itālijas prezidents Serdžo Matarella itāļu valodā oficiāli atklāj 2026. gada ziemas olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā. Tās kļūst par 25. ziemas spēlēm to vēsturē.
The words the world waits for…— The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026
Italian President, Sergio Mattarella declares Milano Cortina 2026 OPEN! 🔥🇮🇹
LET THE GAMES BEGIN! 🎉#OpeningCeremony | #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/pgfl7xsbnI
Pēc orgkomitejas vadītāja uzrunas sekoja Kirstijas Koventrijas runa. Viņai tā kļuva par pirmo Starptautiskās Olimpiskās komitejas prezidentes amatā.
Viņa savā uzrunā vērsās pie sportistiem, sakot, tas ir viņu laiks. Pēc garās uzrunas, kas pārsvarā bija veltīta sportistu iedvesmošanai, Koventrija deva vārdu Itālijas prezidentam.
📸— Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 6, 2026
Here’s the moment Kirsty Coventry, President of the International Olympic Committee, delivers her speech during the Opening Ceremony of the Olympic Games!#MilanoCortina2026 #Olympics #OpeningCeremony pic.twitter.com/aAllWd7dGl
Pēc visu karogu ienešanas stadionā ar garu uzrunu klajā nāca orgkomitejas prezidents Džovani Malago. Viņš uzteica itāļu garu un to, ka ir lepns būt itālim. Nākamajās divās nedēļās itāļi gatavi ieiet olimpiskajā vēsturē. Malago pateicās visiem iesaistītajiem un vēlēja veiksmi atlētiem.
📸— Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 6, 2026
The moment of the speech by Giovanni Malagò, President of Fondazione Milano Cortina 2026! 🇮🇹
GRAZIE.#MilanoCortina2026 #Olympics #OpeningCeremony pic.twitter.com/liQmKf0hdZ
Pēc visu sportistu ieiešanas stadionā sekoja nākamais priekšnesums - atgriešanās laikā. Ar dejas palīdzību tika izdejotas ziemas spēles no 1920. gada.
Let’s time travel! From the 1920s to the present day, we're dancing through the eras of the Winter Olympic Games at #MilanoCortina2026 🩰— The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026
Follow along with us here!
➡️ https://t.co/XeYzw5pd0S#OpeningCeremony pic.twitter.com/C5azpzducU
⏱️ TIME TRAVEL!— Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 6, 2026
Reality meets imagination ✨
Sabrina Impacciatore opens a visual journey through a century of Olympic Winter Games.
Each decade comes alive in rhythm, color, and symbol, turning history into spectacle!
WOW!#MilanoCortina2026 #Olympics #OpeningCeremony pic.twitter.com/iRiyOwtWUY
"Tā tāda lieta, kuru tu nevari iedomāties, kā tas vispār būs," pēc karoga ienešanas Kortīnā Latvijas Olimpiskajai komitejai teica Dženifera Ģērmane.
"Kad nesu karogu, centos turēt tā, lai tas skaisti izskatās. Kad gāju, tad jutu lielu lepnuma sajūtu," par šo dienu teica Latvijas sportiste, kura prasījusi padomu vienam britu kalnu slēpotājam. Viņa galvenais padoms bijis iesildīt rokas.
#KomandaLatvija Milānas-Kortīnas Olimpisko spēļu Atklāšanas ceremonijā!!! 🤩🇱🇻❄️ Atmiņās paliekošs mirklis ikvienam sportistam!— LOK (@Olimpiade_lv) February 6, 2026
XXV Ziemas Olimpiskās spēles Milāna - Kortīna 2026 IR ATKLĀTAS! Novēlam sportistiem spēku, drosmi, pārliecību, ticību sev un lieliskus sporta svētkus!… pic.twitter.com/aLN9aqaOe7
Ar 196 dalībnieku lielu pulku kā pēdējie stadionā ienāk mājinieki itāļi. Līdz ar to noslēgusies otrā atklāšanas ceremonijas daļa - sportistu gājiens.
Italy 🫶— The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026
With flag bearers in both Milano and Cortina, the hosts embody the Armonia of the #OpeningCeremony, bringing the Parade of Athletes to a close ✨#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/ScdoeEKbV6