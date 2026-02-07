VIDEO: olimpiādi pāršalc skandāls - pūlis atklāšanas ceremonijā izsvilpj ASV viceprezidentu Vensu
Milānas-Kortīnas Ziemas Olimpiskās spēles pāršalcis jauns skandāls - brīdī, kad atklāšanas ceremonijā San Siro stadionā iesoļoja ASV sportisti, kamera uz brīdi nofiksēja tribīnēs stāvošo ASV viceprezidentu Džeimsu Deividu Vensu un viņa sievu Ušu, pēc kā pūlis izplūda skaļās klaigās.
"Mēs dzirdam skaļu ūjināšanu un svilpšanu, kas veltīta viņam [Vensam]. Daži arī aplaudē... Kamera pie viņa nekavējās ilgi," televīzijā noteica olimpisko spēļu komentētāja. Tomēr neskatoties uz negatīvo reakciju pret Vensu, ASV komandai skatītāji veltīja skaļus aplausus.
BREAKING: In a stunning moment, JD Vance was just booed relentlessly at the Olympics. Wow. The Trump-Vance admin is humiliating us on the world stage. pic.twitter.com/06ryMvehDH— Democratic Wins Media (@DemocraticWins) February 6, 2026
Jāpiemin, ka piektien pirms olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijas simtiem sportistu Milānā protestēja pret Vensa vizīti Itālijā un ASV Imigrācijas un muitas aģentūras (ICE) pārstāvju klātbūtni olimpiādē. ICE aģenti uz olimpiādi devušies, lai palīdzētu nodrošināt Amerikas delegācijas drošību.
Pēc incidenta stadionā Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) norādīja, ka tai ir labas diplomātiskas attiecības ar Vensu. "Tuvojoties nākamajām olimpiskajām spēlēm Losandželosā, mēs esam ļoti priecīgi, ka ASV administrācija ir tik iesaistīta šajās spēlēs un turpina darbu," sestdien preses konferencē, komentējot atklāšanas ceremoniju, sacīja SOK pārstāvis Marks Adamss.
Uz žurnālistu lūgumu detalizētāk komentēt sarunas, kas notikušas Vensa un SOK prezidentes Kirstijas Koventrijas starpā, Adamss sacīja, ka viņam ir zināms, "ka viss noritēja neticami labi, bija ļoti laba ķīmija". "Viņa bija ļoti apmierināta ar viceprezidenta un visas administrācijas entuziasmu par spēlēm, kas mums, protams, ir svarīgi," sacīja SOK pārstāvis.
Tikmēr ASV prezidents Donalds Tramps, komentējot Vensa izsvilpšanu Milānā, pauda pārsteigumu, sakot, ka "cilvēkiem viņš patīk", taču atzina, ka viceprezidents atrodas ārvalstīs. "Šajā valstī viņu neizsvilpj," Trampa teikto citēja kanāls "Fox News".
REPORTER: “The vice president got booed during the opening ceremony. What do you make of that frosty reception?”— Fox News (@FoxNews) February 7, 2026
PRESIDENT TRUMP: “That's surprising because people like him. Well, I mean, he is in a foreign country, you know, in all fairness. He doesn't get booed in this… pic.twitter.com/3P5kkkKA41
