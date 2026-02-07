FOTO: Latvijas olimpieši izrāda Valsts prezidentam olimpisko ciematu

Valsts prezidents viesojas olimpiskajā ciematā
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs sestdien, 7. februārī, viesojās Milānas olimpiskajā ciematā, kur satika Latvijas hokeja izlases spēlētājus.
Olimpiskajā ciematā Valsts prezidents aplūkoja kādos apstākļos olimpiādē dzīvo mūsu sportisti, sasveicinājās ar Latvijas izlases hokejistiem, kā arī nobaudīja maltīti sportistu ēdnīcā. Rinkēvičs uz Milānas–Kortīnas olimpiskajām spēlēm devās agrā ceturtdienas, kopā ar hokejistiem. Televīzijā viņš novēlēja mūsu olimpiešiem izbaudīt lielos sporta svētkus.
"Novēlu viņiem un visiem mums baudīt olimpiādi, gūt labus panākumus, neuztraukties, ja kaut kas nesanāk, bet, ja sanāk, tad priecāties un baudīt vēl vairāk. Brauksim ar labām domām, skatīsimies un jutīsim līdzi," pirms kāpšanas lidmašīnā sacīja Rinkēvičs.
Valsts prezidents vizītē Milānā un Kortīnā atradīsies līdz 12. februārim. Vizītes laikā viņam plānots piedalīties Starptautiskās Olimpiskās komitejas prezidentes Kērstijas Koventrijas rīkotajās darba vakariņās, Itālijas prezidenta Serdžo Matarellas rīkotajā pieņemšanā, kā arī Latvijas goda konsulāta Lombardijas reģionā atklāšanā.
Rinkēvičam plānots apmeklēt arī Latvijas sportistu startus biatlona jauktajā stafetē, kamaniņu sporta vīriešu un sieviešu vieninieku sacensībās, šorttreka vīriešu 1000 metru sacensībās, daiļslidošanas vīriešu īsajā programmā, kā arī Latvijas vīriešu hokeja izlases spēli.
Kortīnas olimpiskais ciemats
Milānas–Kortīnas ziemas olimpisko spēļu laikā sportisti mitināsies pagaidu olimpiskajā ciematā Fiames apkaimē, aptuveni 10 minūšu braucienā no pilsētas centra.