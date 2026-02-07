Zviedrijas hokejistes olimpiskajās spēlēs sagrauj Itāliju
Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpisko spēļu sieviešu hokeja turnīra B grupas spēlē sestdienas otrajā mačā Zviedrijas izlase ar 6:1 (1:0, 3:1, 2:0) sagrāva Itālijas hokeja vienību.
Pirmā perioda vidū rezultātu atklāja Jesika Ādolfsone. Zviedrijas pārsvaru otrajā periodā palielināja Sofija Lundīne un Sāra Jalmarsone. Franciska Štokere guva vienīgos vārtus Itālijas labā, taču Hanna Ulsone atjaunoja trīs vārtu pārsvaru Zviedrijas izlasei.
Trešajā periodā divus vārtus Zviedrijai guva Tea Jūhanssone.
Kopā spēlē Zviedrija izdarīja 47 metienus pa pretinieču vārtiem, kamēr Itālija veica 19 metienus pa Zviedrijas vārtiem.
Jau ziņots, ka sestdien pirmajā B grupas spēlē Vācijas hokejistes bija pārākas pār Japānas spēlētājām ar 5:2.
Piektdien pirmajās grupas spēlēs Zviedrija ar 4:1 uzvarēja Vāciju, bet Itālija ar 4:1 bija pārāka par Franciju, savukārt Japānas izlase ar 3:2 pieveica Franciju.
Sestdien sieviešu hokeja turnīrā notiks arī ASV un Somijas, kā arī Šveices un Kanādas dueļi.
Olimpisko spēļu turnīrā desmit komandas sadalītas divās apakšgrupās, balstoties pēc ranga. Ceturtdaļfinālā iekļūs visas piecas A grupas dalībnieces - Kanāda, ASV, Somija, Čehija un Šveice -, kā arī trīs labākās komandas no B grupas, kurā cīnās Zviedrija, Vācija, Itālija, Francija un Japāna.