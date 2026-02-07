Novadu ziņas
Šodien 18:55
Jūrmalciema apkārtnē notiks Jūras spēku apmācības
Jūras spēku Jūras novērošanas un sakaru dienests februārī rīkos apmācības Jūrmalciema apkārtnē, kur karavīri mazās grupās pārvietosies militārā ekipējumā pa esošajiem ceļiem. Mācību laikā netiks izmantota munīcija, kā arī skaņas un gaismas imitācijas līdzekļi.
No šā gada 9. līdz 12. februārim un no 17. līdz 19. februārim, Jūras spēku Jūras novērošanas un sakaru dienests plāno organizēt apmācības Dienvidkurzemes novada teritorijā, Jūrmalciema apkārtnē un NBS Jūrmalciema krasta novērošanas punkta teritorijā, un tā apkārtnē.
Karavīri pārvietosies mazās grupās, militārā apģērbā ar ieročiem, tikai pa esošajiem ceļiem, dabiskajām brauktuvēm un jau iestaigātām takām. Apmācību laikā neizmantos munīcijas, skaņas un gaismas imitācijas līdzekļus.