Kristeram Aparjodam olimpiskajā Kortīnā lielas problēmas rada ēdiens; Latvijas kamaniņu braucējiem arī virkne citu izaicinājumu
Latvijas kamaniņu sporta izlases treneris Daniels Fogels sarunā ar "Latvijas Radio" atzina, ka Kortīnā pirms olimpisko spēļu sākuma ne viss organizatoriski ir augstākajā līmenī, īpaši jau pārvietošanās ziņā.
Itālijā ne vienmēr var uzticēties sabiedriskā transporta precizitātei. To uz savas ādas izbaudījuši Latvijas sportisti Kortīnā, kuri drīz sacentīsies olimpiskajās spēlēs.
Loģistika bijis jautājums, kam pievērsta detalizētāka uzmanība. Itāļi to risinājuši ar nelielām un kompaktām automašīnām. Tā, piemēram, Kortīnas klasterī dzīvojošajiem renes sporta veidu atlētiem un pārstāvjiem uz trasi jātiek vien ar četriem nelieliem mikroautobusiem. Tajos vietas nav daudz - lēsts, ka vienā var iekāpt līdz sešiem cilvēkiem.
Rezultātā veidojas rindas transportu pieturās, turklāt tie nepienāk noteiktajos laika grafikos. Pēc aizvadītā treniņa (abos braucienos Aparjods un Bērziņš ieņēma otrās un trešās vietas) Kortīnas trasē Kristers Aparjods un Gints Bērziņš salā mikroautobusu gaidīja veselu stundu, un, to nesagaidīdami, devās stopēt.
"Mums šodien bija situācija, ka Gintam ar Kristeru beidzās treniņš, un viņi autobusa rindā stāvēja stundu, beigās tajā netiekot. Viņi nostopēja vienu vietējo itāli un palūdza viņus aizvest uz ciematu. Ārā ir auksts, sniegs snieg, tu stāvi tajā pieturā, tur ir aptuveni 60–70 cilvēki, tie autobusi īsti nenāk, un, ja arī atnāk, tur ir nedaudz tāds haļavas princips, jo nepienāk konkrētā vietā pieturā – tur, kur piestāj, tur tie no tās rindas pēkšņi salec iekšā. Džeki beigās padevās," ar dienas piedzīvojumiem dalījās treneris.
Tās gan nav vienīgās rūpes. Kortīnas ciematā nodrošināta ļoti neliela izmēra sporta zāle, kas ne līdz galam apmierina kamaniņu sportistus. Viņi devušies uz netālo Kortīnā esošo sporta zāli, taču par tās izmantošanu jāmaksā no savām kabatām. Ne līdz galam apmierina arī ēdināšana, kurā pagaidām dominē itāļu virtuve - makaroni, lazanja un pica.
Piemēram, Kristeram Aparjodam pavisam negaršo makaroni, kuri pagaidām dominē Kortīnas ciematā piedāvātajā ēdienā, žurnālam "100 labi padomi" atklāja viņa māte un bijusī olimpiete Aiva Aparjode. Bez makaroniem kamaniņu braucējs, kuram olimpiskajās spēlēs ir augstākie mērķi, uzturā nelieto papriku, bet viņa māsai Kendijai, kas arīdzan startēs šajās ziemas olimpiskajās spēlēs, pie sirds līdz galam neiet jūras velšu produkti (izņemot garneles).
Kristeram Aparjodam un Gintam Bērziņam sacensības gaidāmas jau pavisam drīz - sestdien un svētdien jeb 7. un 8. februārī. Detalizētāk par savu ceļu kamaniņu sportā un atvašu iesaistīšanos šajā pašā sporta veidā Aparjode izklāstījusi podkāstu sērijā "Olimpiskais ceļš", bet pilnu interviju ar viņu par iecienītākajām receptēm var lasīt žurnāla "100 labi padomi" jaunākajā numurā.