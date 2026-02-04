Elvis Merzļikins progresu savā sniegumā skaidro ar olimpisko spēļu tuvumu
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins pēdējās aizvadītās Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēles izmantojis kā sagatavošanos Milānas un Kortīnas olimpiskajām spēlēm, sarunā ar medijiem atzina Latvijas hokejists.
"Tā ir patīkama sajūta gan komandai, gan man pašam. Arī, domājot par olimpiskajām spēlēm, tā ir iespēja sagatavoties lielajam šovam, par kuru vienmēr esmu sapņojis," pēc panākuma atzina Merzļikins. Viņš atklāja, ka pēdējās aizvadītās cīņas "Blue Jackets" rindās jau cenšas izmantot kā sagatavošanos olimpiskajām spēlēm.
"Pēdējās spēles aizvadu kā pārbaudes mačus pirms olimpiskajām spēlēm. Protams, spēlēju par savu klubu, taču jau cenšos iedomāties, ka esmu tur, un mēģinu noķert kādu ritmu. Tiklīdz būšu tur, nebūs tik daudz laika. Būs viena pārbaudes spēle ar Šveici, kas būs kā treniņš. Nekas daudz," skaidroja Latvijas vārtsargs.
Pirms aptuveni četrām nedēļām par "Blue Jackets" galveno treneri kļuva Riks Bouness, un Merzļikins norādīja, ka ar jauno komandas stūrmani spēlēt ir vieglāk. "Mēs izdarām daudz lielāku spiedienu uz pretiniekiem, spēlētāji vairāk "notīra" vārtu priekšu, mēs ar Džetiju [Džetu Grīvsu] labāk redzam ripu, tas padara mūsu dzīvi vieglāku. Pārmaiņas deva mums jaunu enerģiju," teica Merzļikins. "Mums svarīgs ir katrs punkts, gribam tur iekļūt," teica Merzļikins.
Austrumu konferences turnīra tabulā "Blue Jackets" ar 63 punktiem 55 spēlēs ieņem devīto vietu. Kolumbusas vienība trešdien aizvadīs pēdējo spēli pirms olimpisko spēļu pārtraukuma, savā laukumā uzņemot Čikāgas "Blackhawks".