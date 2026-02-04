Merzļikins pirmo reizi sezonā paliek nepārspēts NHL mačā; Girgensonam panākums pret bijušo komandu
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins otrdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē pirmo reizi sezonā palika nepārspēts un kopā ar Kolumbusas "Blue Jackets" izcīnīja uzvaru.
"Blue Jackets" viesos uzvarēja ar 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) pret Ņūdžersijas "Devils". Merzļikins tika galā ar visiem 24 pretinieka metieniem, atvairot 100% raidījumu. Šī viņam bija 12. "sausā" uzvara "Blue Jackets" sastāvā, komandas rekordistu sarakstā panākot trešajā vietā esošo Marku Denisu. Merzļikins tika atzīts par spēles pirmo zvaigzni.
Kolumbusas "Blue Jackets" rindās divus vārtus guva Matjē Olivjē, kuram otrais vārtu guvums tika piešķirts pēc pretinieka pārkāpuma, bet vēl vienu reizi mājinieku vārtsargu pārspēja Dante Fabro.
Austrumu konferences turnīra tabulā "Blue Jackets" ar 63 punktiem 55 spēlēs ieņem devīto vietu. Kolumbusas vienība trešdien aizvadīs pēdējo spēli pirms olimpisko spēļu pārtraukuma, savā laukumā uzņemot Čikāgas "Blackhawks".
Tikmēr Zemgus Girgensons kopā ar Tampabejas "Lightning" mājās ar 4:3 (1:1, 0:0, 2:2, 1:0) pagarinājumā pārspēja Bufalo "Sabres", kuras rindās Girgensons aizvadīja desmit sezonas pirms pievienošanās Tampabejas komandai.
Girgensons uz ledus pavadīja 17 minūtes un septiņas sekundes, divreiz meta pa vārtiem un pielietoja četrus spēka paņēmienus. Girgensona lietderības koeficients bija neitrāls.
Trešajā periodā "Sabres" hokejisti divas reizes izvirzījās vadībā, taču 24 sekundes līdz pamatlaika beigām rezultātu izlīdzināja Derens Redišs, panākot 3:3. Pagarinājuma pēdējā minūtē "Lightning" uzvaru atnesa Džeiks Gencels. Vēl uzvarētāju labā vārtus guva dānis Olivers Bjorkstrands, kurš olimpiskajās spēlēs stāsies pretī mūsu hokejistiem, un Ņikita Kučerovs, kurš arī iekrāja trīs rezultatīvas piespēles. "Sabres" rindās ar diviem precīziem metieniem izcēlās Matīass Sāmuelsons. Mājinieku vārtus sargāja Andrejs Vasiļevskis, kurš atvairīja 23 no 26 metieniem, bet viesu vārtos Koltens Eliss tika galā ar 31 raidījumu.
Tampabejas "Lightning" Austrumu konferences kopvērtējumā ar 76 punktiem 54 spēlēs ieņem pirmo vietu.
Savukārt Artūrs Šilovs palika rezervē spēlē, kurā viņa Pitsburgas "Penguins" izbraukumā ar 4:5 (1:2, 2:0, 1:2, 0:1) pagarinājumā piekāpās Ņujorkas "Islanders".
Pretinieku rindās divus vārtus guva Bo Horvats, kurš arī papildlaika pirmajā minūtē nodrošināja ņujorkiešu uzvaru. Vēl "Islanders" rindās Metjū Barzals iekrāja trīs (1+2) rezultativitātes punktus, bet vēl pa reizei Pitsburgas vārtos ripu raidīja Raiens Puloks un Metjū Šeifers. Pitsburgas vienībā ar precīziem metieniem izcēlās Džastins Brazo, Braiens Rasts, Entonijs Manta un Jegors Činahovs. Šilovam paliekot uz rezervistu soliņa, viesu vārtus sargāja Stjuarts Skiners, kurš tika galā ar 18 metieniem, bet otrā laukuma pusē Iļja Sorokins atvairīja 31 raidījumu.
"Penguins" Austrumu konferencē ar 68 punktiem 55 spēlēs ieņem sesto vietu.