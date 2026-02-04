Negaidīts pavērsiens izjauc ilgi gaidīto Porziņģa atgriešanos laukumā
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis otrdien saslimšanas dēļ nespēlēja Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, kurā viņa pārstāvētā Atlantas "Hawks" komanda izcīnīja uzvaru.
"Hawks" viesos ar rezultātu 127:115 (33:23, 34:27, 31:31, 29:34) uzvarēja Maiami "Heat" komandu. Porziņģis Ahilleja cīpslas iekaisuma dēļ bija izlaidis 12 spēles pēc kārtas. Spēles dienā kļuvis zināms, ka viņš būs pieejams šajā mačā, taču pēdējā brīdī viņa dalība tika atsaukta saslimšanas dēļ. Šajā sezonā Porziņģis veselības problēmu dēļ laukumā devies tikai 16 no vienības 52 spēlēm.
"Hawks" rindās rezultatīvākais ar 29 punktiem bija Džeilens Džonsons, kurš arī tika pie 11 atlēkušajām bumbām un 11 rezultatīvām piespēlēm, bet 26 punktus guva Kristiāns Džeimss Makkolums. "Heat" komandā rezultatīvākais ar 21 punktu un astoņām bumbām zem groziem bija Haime Hakess, pa 18 punktiem pievienoja Simone Fontekijo un Pelle Larsons, kamēr Bams Adebajo maču noslēdza ar 16 punktiem un 14 atlēkušajām bumbām.
"Hawks" ar 25 uzvarām 52 spēlēs ieņem devīto vietu Austrumu konferencē.
Tikmēr Ņujorkas "Knicks" izcīnīja septīto panākumu pēc kārtas izbraukumā ar 132:101 (38:22, 34:23, 30:26, 30:30) pārspējot Vašingtonas "Wizards"
Viesu uzvaru ar 23 punktiem sekmēja Mikals Bridžess, Džeilens Bransons maču noslēdza ar 21 punktu, bet 19 punktus guva Ogugua Anunobi un Karls Entonijs Taunss, kurš arī izcīnīja 15 bumbas zem groziem. Trešajā ceturtdaļā ņujorkiešu rindās potītes savainojumā iedzīvojās Džošs Hārts, kurš pēc tam mačā vairs neatgriezās. Viņš spēli noslēdza ar četriem punktiem, septiņām rezultatīvām piespēlēm un septiņām atlēkušajām bumbām. "Wizards" rindās Vils Railijs ar 17 punktiem bija rezultatīvākais, kamēr pa 14 punktiem iekrāja Akims Džamals Džonsons un Babs Keringtons.
"Knicks" ar 32 uzvarām 50 spēlēs Austrumu konferences turnīra tabulā atrodas otrajā vietā, bet "Wizards" ar bilanci 13-36 ierindojas 14. pozīcijā, apsteidzot tikai Indiānas "Pacers".
Citā mačā Austrumu konferences līdere Detroitas "Pistons" savā laukumā ar 124:121 (32:27, 37:23, 24:30, 31:41) guva panākumu pār Denveras "Nuggets". Starp mājiniekiem rezultatīvākais ar 29 punktiem bija Keids Kaningems, kurš arī iekrāja desmit rezultatīvas piespēles, kamēr Dankans Robinsons un Džeilens Durens guva attiecīgi 20 un 19 punktus. Denveras komandā Džamals Marejs izcēlās ar 32 punktiem un astoņām rezultatīvām piespēlēm, un Nikola Jokičs iekrāja 23 punktus un 15 bumbas zem groziem.
"Pistons" ar 37 uzvarām un 12 neveiksmēm saglabā Austrumu konferencē pirmo vietu, bet "Nuggets" ar 33 panākumiem 51 cīņā Rietumu konferences turnīra tabulā ierindojas trešajā pozīcijā.