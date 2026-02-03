Prezentēti ziemas olimpisko spēļu tērpi
Otrdien tika prezentēti Latvijas delegācijas sporta un brīvā laika tērpus Milānas un Kortīnas olimpiskajām spēlēm.
FOTO: lūk, kā olimpiādē būs tērpušies mūsu sportisti
Otrdien, 3. februārī tirdzniecības centrā “Domina Shopping” sadarbībā ar Latvijas Olimpisko komiteju (LOK) un "Sportland", tika prezentēti Latvijas olimpiešu sporta un brīvā laika apģērbi Milānas un Kortīnas olimpiskajām spēlēm.
Pasākuma laikā pirmo reizi plašākai sabiedrībai tika demonstrēti "Sportland" sagādātie un zīmola PEAK nodrošinātie "Komanda Latvija" sporta un brīvā laika tērpi, kuros Latvijas sportisti uzturēsies 2026. gada Milānas-Kortīnas Ziemas olimpisko spēļu laikā. Kopumā tika prezentēti četri dažādi apģērbu komplekti, kas paredzēti gan sportiskām aktivitātēm, gan ikdienai un brīvā laika pavadīšanai.
Modeļu lomā iejutās sabiedrībā labi zināmi Latvijas sportisti. Kungu tērpus demonstrēja hokejisti Kaspars Daugaviņš, Kristers Gudļevskis un Ralfs Freibergs, savukārt dāmu kolekciju - volejboliste Kristīne Kramēna, kērlingiste Katrīna Gaidule, Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas ģenerālsekretāre Janika Judeika un monobobslejiste Amēlija Kotāne. Pasākumu vadīja atraktīvā radio un televīzijas personība Kārlis Žūriņš.
"Visi ar nepacietību gaidīja brīdi, kad varēs redzēt, kā izskatīsimies Olimpiskajās spēlēs, un šis brīdis beidzot ir pienācis. Gan sportistu sociālajos tīklos, gan šodien klātienē prezentējam sporta un brīvā laika komplektus. Liels paldies “Domina Shopping” par pasākumu, Sportland par tērpu sagādāšanu un PEAK par apģērbu nodrošināšanu. Šāda sadarbība notiek pirmo reizi, un mēs priecājamies, ka viss jau ir pieejams sportistiem un apkalpojošajam personālam," norada LOK prezidents Raimonds Lazdiņš.
“Mēs ticam, ka sports veido veselīgāku sabiedrību, iedvesmojot cilvēkus būt aktīviem, neatlaidīgiem un dzīvespriecīgiem. Priecājamies, ka tieši "Dominā" varam šo stāstu izdzīvot kopā ar mūsu apmeklētājiem, turpinot ceļu uz 2026. gada Ziemas olimpiskajām spēlēm un veidojot "Dominu" par vietu, kur sports nav tikai notikums, bet dzīvesveids”, norāda “Domina Shopping” direktore Dina Bunce.
“Olimpiskie tērpi nav tikai apģērbs - tie ir identitātes, piederības un lepnuma simbols, ar kuru mūsu sportisti pārstāv Latviju pasaules mērogā. Kopā ar Latvijas Olimpisko komiteju un zīmolu PEAK esam radījuši kolekciju, kas apvieno funkcionalitāti, komfortu un mūsdienīgu dizainu, lai sportisti varētu justies iespējami ērti,” pauž SIA "Sportland" valdes loceklis Sandijs Pinkulis.
Komanda Latvija jaunā tērpu kolekcija Milānas-Kortīnas 2026. gada Olimpiskajām spēlēm izceļas ar drosmīgu krāsu izvēli un izsmalcinātām detaļām. Kolekcijā apzināti nav izmantoti neitrāli vai pelēki toņi, uzsverot spēcīgu un pārliecinošu vizuālo identitāti. Kolekcijas pamatkrāsa ir tumši sarkans tonis, kas simbolizē spēku un piederību Latvijai. Savukārt baltā krāsa izmantota akcentos - aksesuāros, pogās, rāvējslēdzējos, cepurēs un apavos -, piešķirot tēlam kontrastu un eleganci. Atsevišķos elementos logo veidots tumšākā sarkanā tonī, radot smalku niansi, kas atklājas tikai vērīgākam skatītājam.
Delegācijas pārstāvjiem tiek nodrošināti dažādi apģērbu komplekti un elementi gan vēsākam, gan siltākam laikam, kurus iespējams kombinēt pēc vajadzības. Pieejamas krāsu variācijas, kas balstītas uz sarkano, melno un balto toņu kombināciju.
Kolekcija ietver arī ziemas zābakus, sporta apavus un brīvā laika čības, lielu somu, mugursomu un jostas somiņu, kā arī aksesuārus ziemas periodam - cimdus, zeķes un cepures. Kopumā kolekcija apvieno stilu, komfortu un praktiskumu, nodrošinot sportistiem un delegācijas pārstāvjiem pilnīgu sagatavotību dažādiem laikapstākļiem.
"Komanda Latvija" sporta un brīvā laika tērpu prezentācija kļuva par daļu no plašākas olimpisko notikumu sērijas t/c “Domina Shopping”. Jau 30. janvārī centra centrālajā laukumā tika atklāta olimpisko parādes tērpu izstāde, kurā skatāma 12 tērpu kolekcija no 1992. gada līdz mūsdienām. Izstāde apmeklētājiem būs pieejama līdz 11. februārim. T/c “Domina Shopping” ir Latvijas Olimpiskās komitejas sadarbības partneris un vienīgā oficiālā vieta, kur 2026. gada Milānas-Kortīnas Ziemas olimpisko spēļu laikā būs iespējams tiešraidē vērot olimpisko sacensību norisi uz lielformāta ekrāna.
No 12. līdz pat 22. februārim “Domina Shopping” centrālajā laukumā apmeklētājiem būs pieejamas dažādu olimpisko sporta veidu tiešraides, tostarp arī Latvijas nacionālās hokeja izlases spēles. Latvijas valstsvienība savu pirmo spēli aizvadīs 12. februārī plkst. 22.10, tiekoties ar ASV hokeja izlasi.
Par “Komanda Latvija” delegāciju
Latvija uz 2026. gada Milānas-Kortīnas ziemas Olimpiskajām spēlēm dosies ar līdz šim lielāko delegāciju valsts vēsturē - 65 sportistiem, kuri pārstāvēs Latviju deviņos sporta veidos un sacentīsies 29 disciplīnās, no kurām četrās dalība atkarīgas no sasniegtajiem rezultātiem Olimpisko spēļu laikā. Latvija tiks pārstāvēta biatlona sieviešu un vīriešu konkurencē, bobslejā divniekos un četriniekos, daiļslidošanā vīriešiem, distanču slēpošanā gan vīriešu, gan sieviešu konkurencē, hokejā vīriešu konkurencē, kalnu slēpošanā sieviešu un vīriešu konkurencē dažādās disciplīnās, kamaniņu sportā vieninieku un divnieku disciplīnās gan vīriešu, gan sieviešu konkurencē, kā arī jauktajā stafetē, skeletonā vīriešu un sieviešu konkurencē, šorttrekā vīriešiem trīs disciplīnās.