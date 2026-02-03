Rīgā notiks urbāns sniega sporta pasākums “Backdoor Market Snow Day”
"The Backdoor Market Snow Day", powered by "Monster Energy", norisināsies 2026. gada 7. februārī Rīgas centrā, Radošās rūpnīcas “Veldze” pagalmā. Tas būs vienas dienas urbānās kultūras un sniega sporta pasākums, kas apvienos snovbordu, frīstaila slēpošanu un pilsētvides kultūru.
Pasākumu organizē "Backdoor Market" sadarbībā ar SKLMNT (Skilluminati) – frīstaila slēpotāju un filmu veidotāju apvienību. Kopīgi veidotais notikums iecerēts kā platforma, kur pilsētvide, sniega sports un jauniešu kultūra satiekas autentiskā, nepiespiestā formātā.
Uz vienu dienu pilsētvide pārtaps par sniega parku, kurā notiks snovborda un frīstaila slēpošanas sacensības "Snow Jam", "Cash for Tricks" un "Best Trick" formātā. Sacensības norisināsies invitational formātā, pulcējot atlasītus braucējus no Baltijas valstīm, ar uzsvaru uz stilu, radošumu un braukšanu urbānā vidē. Par sacensību sportisko norisi un snovborda un frīstaila slēpošanas daļu pasākumā atbild Latvijas Slēpošanas federācijas valdes loceklis Einārs Lansmanis (Coach Einars).
“Šis ir ļoti nozīmīgs pasākums – principā redzam ekstrēmo sportu jaunā gaismā. Urbānā vide dod iespēju parādīt snovbordu un frīstaila slēpošanu citā kontekstā, tuvāk cilvēkiem un pilsētai, vienlaikus saglabājot augstu braukšanas līmeni un radošumu,” uzsver Einārs Lansmanis.
“Šādi pasākumi ir svarīgi arī pilsētas kontekstā – tie parāda, ka sniega sports nav piesaistīts tikai kalniem vai sezonāliem kūrortiem. Tas var eksistēt pilsētā, dzīvot līdzās ikdienai un kļūt par daļu no urbānās kultūras, piesaistot jaunu auditoriju un iedvesmojot nākamo paaudzi,” uzsver Einārs Lansmanis.
“Backdoor Market Snow Day” nav masveida festivāls – tas ir rūpīgi veidots notikums, kas piedāvā iespēju piedzīvot ekstrēmo sportu tuvplānā. Bez kalniem, bet ar pilsētvidi kā galveno skatuvi, fokusējoties uz kustību, progresu un kultūru, kas veidojas ap to.
Pasākuma programma:
12:00 – Atvērts parks / iesildīšanās
18:00–20:00 – "Snow Jam" sacensības
• "Cash for Tricks" (snovbords un frīstaila slēpošana)
• "Best Trick"
20:30 – Apbalvošana
No 20:30 – Afterparty "Backdoor Market Home" telpās
Papildus sacensībām visas dienas garumā apmeklētājiem būs pieejams mazais sniega parks, kur izmēģināt, "ZARS tattoo flash" sesija, kā arī silti dzērieni un street food sadarbībā ar "Kalve Coffee Roasters", "Jägermeister" un "Bao Bun Latvia". Par muzikālo noskaņu rūpēsies dažādi DJ.
Pasākums norisināsies no plkst. 12:00 līdz 20:30, ieeja – bez maksas.