Olimpiskais ciemats Kortīnā
FOTO: Kortīnas olimpiskais ciemats gatavs sportistiem - lūk, kā tas izskatās
Milānas–Kortīnas ziemas olimpisko spēļu laikā sportisti mitināsies pagaidu olimpiskajā ciematā Fiames apkaimē, aptuveni 10 minūšu braucienā no pilsētas centra.
Ciemats veidots kā kompaktu dzīvojamo moduļu jeb “mobile home” pilsētiņa – tajā ir 377 mājiņas, un tas paredzēts līdz aptuveni 1400 sportistiem un komandu personālam. Ciemata risinājums izvēlēts kā īslaicīga infrastruktūra: mājiņas pēc spēlēm plānots demontēt un atkārtoti izmantot citur. Projekta īstenotāji uzsver, ka šāda pieeja ļauj izvairīties no pastāvīgas apbūves kalnu kūrortā, vienlaikus nodrošinot sportistiem pamatvajadzībām atbilstošu dzīvošanu līdzās sacensību norises vietām.
Visu Olimpisko spēļu laiku sportisti dzīvo Olimpiskajā ciematā. Olimpiskais ciemats ir dzīvojamo un sabiedrisko ēku komplekss. Tajā vienkopus apmetas sportisti un treneri un delegāciju oficiālās personas. Sportistiem tiek nodrošināti apstākļi, lai pēc iespējas labāk sagatavotos startiem un būtu iespēja atpūsties.
Vienā vietā ir pieejams viss, kas tiem nepieciešams: treniņu bāzes, veikali, pasta kantori, kinoteātri, kultūras centri, reliģiskās kulta vietas, interneta centri un restorāni. Daudzo restorānu ēdienkartēm jābūt tādai dažādībai, lai apmierinātu piecu kontinentu sportistu prasības.
Drošības nolūkos ciemata teritorija ir slēgta un to ļoti rūpīgi apsargā. Tajā iekļūt var tikai personas ar īpašu akreditāciju.
Latvijas delegācijā iekļauti 68 sportisti, kā arī treneri, apkalpojošais personāls, ārsti un fizioterapeiti, mediju un satura komandas, delegācijas vadība un amatpersonas, kopā sastādot 140 personas. Uz olimpiskajām spēlēm dosies arī premjere Evika Siliņa, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde (JV). Viņi iekļauti Latvijas olimpiskajā delegācijā "Milāna-Kortīna 2026" kā goda viesi.
Latvijas sportisti, kuri iekļauti Latvijas delegācijā Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēles:
Baiba Bendika, Estere Volfa, Sanita Buliņa, Annija Keita Sabule, Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls, Rihards Lozbers (visi - biatlons), Jēkabs Kalenda, Matīss Miknis, Lauris Kaufmanis, Mairis Kļava, Renārs Grantiņš, Arnis Bebrišs, Edgars Ungurs, Dāvis Kaufmanis, Edgars Nemme (visi - bobslejs), Emīls Indriksons, Marta Andžāne (abi - skeletons), Elvis Merzļikins, Artūrs Šilovs, Kristers Gudļevskis, Uvis Jānis Balinskis, Alberts Šmits, Oskars Cibuļskis, Ralfs Freibergs, Roberts Mamčics, Jānis Jaks, Kristaps Roberts Zīle, Kristiāns Rubīns, Renārs Krastenbergs, Dans Ločmelis, Kaspars Daugaviņš, Martiņš Dzierkals, Rihards Bukarts, Rūdolfs Balcers, Zemgus Girgensons, Eduards Tralmaks, Anrī Ravinskis, Teodors Bļugers, Roberts Bukarts, Oskars Batņa, Haralds Egle, Sandis Vilmanis (visi - hokejs), Kristers Aparjods, Gints Bērziņš, Elīna Ieva Bota, Kendija Aparjode, Mārtiņš Bots, Roberts Plūme, Eduards Ševics-Mikeļševics, Lūkass Krasts, Marta Robežniece, Kitija Bogdanova (visi - kamaniņu sports), Patrīcija Eiduka, Kitija Auziņa, Linda Kaparkalēja, Samanta Krampe, Raimo Vīgants, Lauris Kaparkalējs, Niks Saulītis (visi - distanču slēpošana), Dženifera Ģērmane, Liene Bondare, Elvis Opmanis (visi - kalnu slēpošana), Deniss Vasiļjevs, Fedirs Kulišs (abi - daiļslidošana), Roberts Krūzbergs, Reinis Bērziņš (abi - šorttreks).