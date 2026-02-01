Balinska, Vilmaņa un Bļugera pārstāvētās komandas NHL mačos piedzīvo zaudējumus
Latvijas hokejisti - Ulvis Balinskis, Sandis Vilmanis un Teodors Bļugers - piedzīvojuši neveiksmīgus Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačus, viņu pārstāvētajiem klubiem piedzīvojot zaudējumus.
"Panthers" mājās ar 1:2 (1:0, 0:0, 0:2) piekāpās Vinipegas "Jets"
Balinskis uz ledus bija 19 minūtes un 29 sekundes, no kurām divas minūtes un 15 sekundes spēlēja vairākumā, un nopelnīja vienu divu minūšu noraidījumu, divas reizes meta pa vārtiem, izpildīja spēka paņēmienu un iekrāja negatīvu lietderības koeficientu -1.
Tikmēr Vilmanis laukumā pavadītajās 11 minūtēs un 14 sekundēs arī tika pie divu minūšu noraidījuma un izcēlās statistikā ar diviem spēka paņēmieniem un bloķētu metienu, noslēdzot maču ar neitrālu lietderības koeficientu.
Pirmajā trešdaļā floridiešus vadībā izvirzīja Ētu Luostarinens, un visiem izdevās atspēlēties tikai noslēdzošajā periodā. Vispirms neizšķirtu panāca Kouls Perfeti, bet nedaudz vairāk kā četras minūtes līdz pamatlaika beigām 2:1 "Jets" labā panāca Marks Šaiflī. "Panthers" ar 59 punktiem 54 spēlēs Austrumu konferencē ierindojas 11. pozīcijā, kamēr "Jets" ar 51 punktu tikpat mačos Rietumu konferencē atrodas 12. vietā.
"Canucks" savā laukumā ar 2:3 (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 0:2) pēcspēles metienu sērijā piekāpjas Toronto "Maple Leafs"
Bļugers uz ledus bija 18 minūtes un septiņas sekundes un vienu reizi meta pa vārtiem, izpildīja spēka paņēmienu, uzvarēja sešos no 11 iemetieniem un noslēdza maču ar neitrālu lietderības koeficientu. Toronto vienība izlīdzināja rezultātu trešā perioda ievadā, kad "Canucks" vārtos ripu raidīja Makss Domi, bet pēcspēles metienu sērijā viesiem uzvaru atnesa Viljama Nīlandera un Ostona Metjūza precīzie metieni, "Canucks" hokejistiem abos mēģinājumos nepārspējot viesu vārtsargu.
"Canucks" ar 42 punktiem 55 mačos Rietumu konferences turnīra tabulā ir pēdējā pozīcijā 16 komandu konkurencē, bet "Maple Leafs" ar 59 punktiem 55 spēlēs Austrumu konferencē ierindojas 13. pozīcijā.
Pitsburgas "Penguins" ar Artūru Šilovu uz rezervistu soliņa mājās ar 6:5 (2:0, 1:1, 3:4) apspēlēja Ņujorkas "Rangers"
Mājinieku rindās ar diviem gūtiem vārtiem izcēlās Entonijs Manta un Noels Akjari, Rikards Rakels tika pie diviem (1+1) punktiem, bet vienu reizi pretinieku vārtsargu pārspēja Bens Kindels. Ņujorkiešu labā divus vārtus guva Aleksiss Lafrenjērs, un trīs (1+2) punktus iekrāja Vinsents Tročeks. Pitsburgas komandas vārtus sargāja Stjuarts Skiners, kurš tika galā ar 15 no 20 pretinieku metieniem.
"Penguins" ar 67 punktiem 53 spēlēs Austrumu konferencē ieņem piekto vietu, bet "Rangers" ar 50 punktiem 56 mačos ierindojas 16. pozīcijā. Savukārt Kolumbusas "Blue Jackets", Elvim Merzļikinam paliekot uz rezervistu soliņa, viesos ar 5:3 (2:1, 2:2, 1:0) pārspēja Sentluisas "Blues".
"Blue Jackets" uzvaru nesošos vārtus četras minūtes līdz pamatlaika beigām guva Deimons Sīversons, un pēdējā minūtē vēl tukšos mājinieku vārtos ripu raidīja Meisons Māršments, dubultojot pārsvaru. Kolumbusas komandas vārtsargs Džets Grīvss atvairīja 28 no 31 raidījuma. "Blue Jackets" ar 61 punktu 54 spēlēs Austrumu konferencē atrodas devītajā vietā, kamēr "Blues" ar 49 punktiem 55 mačos Rietumu konferencē ir 15. pozīcijā.