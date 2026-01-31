Batņas vārti nodrošina “Pelicans” uzvaru pār Šmita pārstāvēto “Jukurit”
Latvijas uzbrucējs Oskars Batņa sestdien guva vārtus Somijas hokeja čempionāta spēlē un palīdzēja Lahti "Pelicans" izcīnīt uzvaru.
"Pelicans" mājās ar rezultātu 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) pārspēja aizsarga Alberta Šmita pārstāvēto Mikeli "Jukurit".
Otrā perioda 12. minūtē Batņa cīņā vārtu priekšā ieraidīja atlēkušo ripu pretinieku cietoksnī, panākdams 1:1. Šajā spēlē viņš uz ledus bija 19 minūtes un 37 sekundes, piecreiz meta pa vārtiem, uzvarēja desmit no 22 iemetieniem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Šosezon Batņa Somijas līgā 23 spēlē guvis sešus vārtus un atdevis septiņas rezultatīvas piespēles.
Šmits spēlēja 21 minūti un 20 sekundes, četras reizes meta pa vārtiem, tika pie divām soda minūtēm un cīņu pabeidza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Citā spēlē vārtsargs Gustavs Dāvis Grigals atvairīja 27 no 29 metieniem jeb 93,1% raidījumu, kamēr Lapēnrantas "SaiPa" mājās ar 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1) pēcspēles metienu sērijā zaudēja "Kiekko-Espoo" komandai. Pēcspēles metienos latvietis atvairīja vienu no trim ripām.
Vēl sestdien aizsargs Artūrs Andžāns ar Hemēnlinnas HPK mājās ar 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) papildlaikā zaudēja Raumas "Lukko".
No latviešu pārstāvētajām komandām turnīra tabulā visaugstāk ir "SaiPa", kas ieņem trešo vietu.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Kuopio "KalPa".