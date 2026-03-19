Vaivaros atklāts moderns rehabilitācijas centrs. Pēc gandrīz 100 gadiem Latvijā atkal uzbūvēta moderna ortopēdisko palīglīdzekļu darbnīca. FOTO

Vaivaros atklāts pasaules standartiem atbilstošs rehabilitācijas centrs
Nacionālajā rehabilitācijas centrā (NRC) “Vaivari” Jūrmalā trešdien, 18. martā, tika atklāts jaunais ambulatorās rehabilitācijas centrs. Tā valdes priekšsēdētāja Ilze Viņķele, atklājot jauno ēku, atminējās citātu no kādas hrestomātiskas multiplikācijas filmas, bet Vaivaru Ortozēšanas un protezēšanas centra vadītājs Ēriks Švēde uzsvēra, ka gandrīz simts gadus Latvijā nebija uzbūvēts neviens jauns ortopēdisko palīglīdzekļu centrs, kas atbilst pasaules standartiem.
Jaunajā centrā ir nodrošināta ambulatorā medicīniskā rehabilitācija un individuāli izgatavoti tehniskie palīglīdzekļi. Tas ļaus pacientiem pēc ortozes vai protēzes pielāgošanas nekavējoties sākt funkcionālo apmācību rehabilitācijas speciālistu vadībā. Centrā izveidotas fizioterapijas zāles, ārstu un funkcionālo speciālistu kabineti, kā arī dienas stacionārs pieaugušajiem un bērniem. Ēka ir savienota ar NRC “Vaivari” galveno ēku, nodrošinot vienotu rehabilitācijas vidi pacientiem un speciālistiem. Šeit būs pieejami ambulatorie pakalpojumi, dienas stacionārs, rehabilitācijas pakalpojumi, kā arī konsultācijas pie speciālistiem, piemēram, kardiologiem, rehabilitologiem un oftalmologiem, būs pieejami arī dažādi izmeklējumi.
Līdz šim vienā ēkā tika nodrošināta gan stacionārā, gan ambulatorā rehabilitācija, kas radīja lielu telpu noslodzi un ierobežoja pakalpojumu attīstību, skaidro centrā. Līdz ar jaunā centra atvēršanu turpmāk ambulatorie pacienti pakalpojumus saņems specializētā vidē, savukārt stacionāra infrastruktūra tiks pilnvērtīgāk pielāgota pacientiem ar smagākiem funkcionēšanas ierobežojumiem.
Ilze Viņķele pirms pārgrieza jaunā centra “sarkano lentīti” atminējās citātu no savulaik populāras “multenītes”: “Mēs cēlām, cēlām un uzcēlām” un teica, ka ieguldīt ir vērtīgi ne tikai cilvēkos, bet arī betonā, kas palīdz cilvēkiem atgūt veselību.
Viņa teica, ka bieži dzird, ka nav jāiegulda betonā, bet gan cilvēkos: “Gribētu teikt, ka vide, kurā strādā mūsu darbinieki un kurā ārstējas pacienti, ir ļoti svarīga. Ja apstākļi nav piemēroti darbam kā tas bija Slokā (kur līdz šim atradās ortopēdijas darbnīca), kur rokas sala un ūdens aizsala, tad jāteic, ka betonā ir jāiegulda. Šī ēka un tās vide ir ļoti svarīga. Tikai tad, ja apstākļi būs izveidoti, būs iespējams nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus, kas būs droši un ērti gan pacientiem, gan darbiniekiem.”
NRC valdes locekle Zoja Osipova uzsvēra, ka šis projekts nebija viegls: “Tas nebija ātrs sprinta projekts, tas bija maratons, kas prasīja daudz pūļu. Bet tieši tas ļāva mums novērtēt mūsu komandas neatlaidību, spēju pielāgoties mainīgajiem apstākļiem un arī mūsu talantu. Šodien mēs varam apstāties un padomāt – kāpēc mēs to visu darījām? Kāds ir mūsu mērķis? Tas ir, lai mēs varētu palīdzēt cilvēkiem, kuriem šī palīdzība ir vajadzīga. Šis ir pirmais solis ceļā uz nākamo attīstības posmu, lai mēs varētu sniegt vēl kvalitatīvāku palīdzību.”
Vēl viens “Vaivaru” valdes loceklis Renārs Putniņš teica: “Daudz jau tika teikts, taču es gribu pievienot tikai vienu vārdu – BEIDZOT! Beidzot, mēs esam to izdarījuši! Un tas nav tikai tāpēc, ka projekts bija sarežģīts. Šis projekts piedzīvoja dažādus izaicinājumus – divi būvnieki, Covid-19, karš Ukrainā, un pat piecas valdes maiņas. Bet tas tikai padara šo projektu vēl nozīmīgāku un svarīgāku. Mēs esam spējīgi sadalīt ambulatoros un stacionāros pakalpojumus, nodrošinot nepārtrauktu pacientu aprūpi.”
Vaivaru Ortozēšanas un protezēšanas centra vadītājs Ēriks Švēde par jauno centru teic: “Šodien ir diena, kuru mēs gaidījām 30 gadus. Šī ēka ir īpaša. Tā ir vēsturiski nozīmīga, jo pēdējo reizi specializēta ēka ortopēdisko palīglīdzekļu vajadzībām tika uzbūvēta Latvijā pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados Rīgā, Pērnavas ielā – Sarkanā Krusta slimnīcas kompleksā. Un tagad mēs esam uzbūvējuši jaunu, modernu centru, kas atbilst pasaules standartiem.
Šī ēka mums ļaus piedāvāt ātrākus un strukturētākus procesus, kā arī samazināt pacientu gaidīšanas laiku. Tas nozīmē, ka mēs spēsim palīdzēt vairāk pacientiem, sniedzot kvalitatīvāku palīdzību.”
Galvenais būvdarbu veicējs bija pilnsabiedrība” Guliver & Velve-AE”. Vaivaru ambulatorās rehabilitācijas centra kopējās izmaksas bija 5,29 miljoni eiro. Projekts īstenots, apvienojot vairākus finansējuma avotus: 1,99 miljoni eiro piešķirti no augstas gatavības projektu finansējuma, 1,89 miljoni eiro no Atveseļošanas un noturības mehānisma investīciju programmas projekta NRC “Vaivari” infrastruktūras stiprināšanai, savukārt 1,4 miljoni eiro nodrošināti no NRC “Vaivari” pašu līdzekļiem.
NRC "Vaivari" ir vadošā ārstniecības iestāde rehabilitācijas jomā Latvijā, kas palīdz cilvēkiem ar funkcionēšanas traucējumiem atgūt neatkarību, nodrošinot kompleksu, multidisciplināru rehabilitāciju pēc slimībām un traumām. Kopš 2014. gada "Vaivari" sniedz palīdzību arī Ukrainas karā ievainotajiem karavīriem un iedzīvotājiem, kā arī stiprina medicīnas kolēģu zināšanas, regulāri organizējot apmācības gan klātienē, gan attālināti.