“Ventspils” basketbolisti vēlreiz pārspēj RSU/“VEF Rīga” un iekļūst Latvijas kausa finālā
"Ventspils" komanda sestdien kļuva par "Užavas" Latvijas basketbola kausa pirmo finālisti.
Pusfināla atbildes spēlē Kurzemes komanda mājās ar 99:78 (23:25, 27:18, 21:18, 28:17) pārspēja "Rīgas Stradiņa universitāte"/"VEF Rīga" vienību un divu maču summā guva virsroku ar 185:144.
Uzvarētājiem 18 punktus guva, desmit atlēkušās bumbas izcīnīja un septiņas rezultatīvas piespēles atdeva Kemerons Šeltons, tāpat 18 punkti bija Armandam Urkim. Artūrs Ausējs guva 15 punktus, bet Edvards Mežulis un Braients Tomass iemeta pa 13 punktiem.
Viesiem 20 punktus guva Kārlis Vāvers, 15 punkti bija Markusam Graudiņam, 13 - Rihardam Ginteram.
Pagājušajā nedēļā ventspilnieki viesos svinēja uzvaru ar 86:66, iekrājot 20 punktu pārsvaru.
Otra fināliste tiks noskaidrota mačā, kurā "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" Valmieras olimpiskajā centrā tekas ar "Rīgas zeļļiem". Pirms nedēļas valmierieši izbraukumā bija pārāki ar 97:82, tiekot pie 15 punktu pārsvaru.
Turnīrā piedalās septiņas Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) pārstāves, 13 Nacionālās basketbola līgas (NBL) komandas un divas pēc spēka trešās līgas jeb Reģionālās basketbola līgas (RBL) vienības.
Pagājušajā sezonā ceturto gadu pēc kārtas Latvijas kausa izcīņā triumfēja "VEF Rīga", kas finālā ar 96:81 uzvarēja "Ventspils" komandu.
Latvijas kausa izcīņa vīriešu komandām 2021. gadā atsākās pēc 27 gadu pārtraukuma.