Ukrainas un Armēnijas telpu futbolisti iekļūst Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā, Lietuvai turnīrs beidzies
Ukrainas un Armēnijas vīriešu telpu futbola izlases trešdien nodrošināja vietu Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā. Pēdējās grupu spēlēs Ukraina pieveica Čehiju, bet Armēnija sarūgtināja Lietuvu.
B apakšgrupas mačā, kas tika aizvadīts Rīgā, Ukraina ar 5:3 (2:0) apspēlēja Čehiju.
Pirmajā puslaikā Ukrainas labā vārtus guva Jevheņijs Žuks un Ihors Čerņavskis, bet otrajā puslaikā divas reizes pretinieku vārtsargu pārspēja Daniils Abakšins, un vēl vienu reizi precīzs bija Nazars Šveds.
Čehijas vienībā ar precīziem sitieniem izcēlās Pāvels Drozds, Adams Knoblohs un Radims Zāruba.
Otrā B apakšgrupas cīņā, kas tika aizvadīta Kauņā, lietuvieši ar 3:3 (0:2) cīnījās neizšķirti ar Armēniju.
Lietuvas izlasē, visus trīs vārtus gūstot otrajā puslaikā, divi precīzi sitieni padevās Edgaram Baranauskam, bet vienu reizi pretinieku vārtsargu pārspēja Gītis Vasiļus. Armēnijas labā vārtus guva Vladimirs Sanosjans un Deniss Nevedrovs, vēl vienu reizi bumbai nonākot Lietuvas vārtos pēc lietuviešu spēlētāja pieskāriena.
Pēc trīs spēļu kārtām B apakšgrupā pirmo vietu ar septiņiem punktiem ieņēma Armēnija, Ukrainai bija seši punkti, Lietuva iekrāja divus punktus, bet Čehija tika pie viena punkta.
A apakšgrupas spēles notiek Rīgā, B apakšgrupas mači norisinās Kauņā, bet C un D apakšgrupās cīņas tiek aizvadītas Ļubļanā, kas arī uzņems divus ceturtdaļfinālus, pusfinālus un medaļu spēles.
Sākotnēji finālturnīra norise bija paredzēta tikai Rīgā un Kauņā, bet Eiropas Futbola federāciju asociācija (UEFA), izdabājot Baltkrievijai, C un D apakšgrupu uzņemšanu uzticēja Slovēnijai.