Hokeja klubs "Liepāja" Dienvidkurzemes novada bērniem dāvina rotaļlietas
Hokeja klubs “Liepāja” dāvāja Dienvidkurzemes novada Sociālajam dienestam un Bāriņtiesai divus maisus ar mīkstajām rotaļlietām, kas savāktas labdarības spēlē “Lāči lido” pēc Kevina Strādnieka gūtajiem pirmajiem vārtiem. Ziedojumi sadalīti starp Ukrainas un vietējiem bērniem, stiprinot sirsnīgas sadarbības un atbalsta tradīcijas.
Dienvidkurzemes novada Sociālais dienests un Bāriņtiesa saņēmusi dāvanu no hokeja kluba “Liepāja” – divus lielus maisus ar mīkstajām bērnu rotaļlietām, kas ir hokeja mīļotāju dāvana akcijā “Lāči lido”.
Labdarības hokeja spēle starp Ukrainas komandu "Kyiv Capitals", kas bāzējas Latvijā, un Liepājas hokeja klubu notika pirms Ziemassvētkiem. Pēc Liepājas komandas spēlētāja Kevina Strādnieka radītā gola uz ledus piezemējās gandrīz pusotrs tūkstotis mīksto rotaļlietu.
Liepājas komandas menedžeris Linards Mazurs-Mago pastāstīja, ka saziedotās rotaļlietas abas puses dalīja līdzīgas daļās - viena puse nonāca pie Ukrainas komandas, kas tās gan nosūtīja bērniem Ukrainā, gan dāvināja ukraiņu bērniem, kas kara laikā uzturas Latvijā, savukārt otru pusi rotaļlietu labdarības akciju ietvaros Liepājas komanda dāvināja gan Liepājas, gan Dienvidkurzemes novada bērniem.
“Jūs esiet mūsu tuvākie kaimiņi un ar kaimiņiem ir jādalās,” sacīja komandas menedžeris. Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Radzevičs teica atzinīgu paldies par šādas akcijas tradīcijas uzturēšanu un sirsnīgu dalīšanās soli. Viņš pastāstīja par sportošanas iespējām novadā, kā arī dalījās pieredzē arī par savu sportā pavadīto laiku.
Rotaļlietas kopā ar komandas menedžeri atveda komandas “Liepāja” spēlētāji Kevins Strādnieks, kurš spēles desmitajā minūtē radīja golu vārtos, pēc kura sākās rotaļlietu lidojums uz ledus, un Regnārs Jansons - grobiņnieks un viens no komandas spēlētājiem no Dienvidkurzemes novada. “Tas bija ļoti emocionāli,” atceras Kevins. Gan prieks par iemesto golu, gan par to, ka skatītājos bijuši arī viņa draugi – viens pat atbraucis no Francijas. Regnars piebilda: halle šajā spēlē bijusi tik pilna, ka skatītāji pat stāvējuši ejās. “Manas lielākās raizes bija – kaut tikai mūsējie iemestu pirmie, jo noteikumi paredz, ka rotaļlietas lido pēc mājinieku pirmā gola,” vēl piebilda Linards Mazurs-Mago.
Sirsnīgu paldies par dāvanā saņemtajām rotaļlietām teica arī Dienvidkurzemes novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja Egita Ločmele un Sociālā dienesta vadītāja Elīna Pirtniece-Niķele. “Tas ir sirsnīgs sadarbības tilts. Mūsu pārraudzībā ir arī bērni, kam bieži vien nav ar ko no sirds parunāties, tāpēc dodoties pie bērniem un dāvinot viņiem mantiņas, mēs sakām, ka tas var būt tavs mazais advokāts, kam tu vari stāstīt visu,” sacīja Bāriņtiesas priekšsēdētāja. Viņa pirmo vārtu autoram uzdāvināja simbolisku piparkūku sirdi.
Sociālā dienesta vadītāja Elīna Pirtniece-Niķele piebilda, ka uz dienestu nāk vecāki ar bērniem, ir bērni, kas dodas uz krīzes centriem un viņiem tik ļoti vajag kādu, ko samīļot – kādu mīkstu un pūkainu draugu, kāds gan jau mums katram un mūsu bērniem ir bijis.