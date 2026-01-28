Olaines sportistiem visa kaluma medaļas sacensībās Zviedrijā
LSCSK Olaines brīvās cīņas komanda izcīnīja izcilus panākumus starptautiskajā turnīrā “Bjornen Wrestling Open” Zviedrijā, gūstot vairākas godalgas un kļūstot par labāko ārzemju komandu, labāko sieviešu brīvās cīņas komandu un visa turnīra labāko komandu. Sacensības deva vērtīgu starptautisku pieredzi un stiprināja komandas vienotību.
Laika posmā no 16. līdz 18. janvārim Lauras Skujiņas cīņas sporta klubs Olaine brīvās cīņas komanda piedalījās starptautiskā turnīrā “Bjornen Wrestling Open”, kas risinājās Zviedrijā, Norčēpingā. Šajās sacensībās mūsu sporta klubu pārstāvēja 22 sportisti. Augstā konkurencē mūsu sportistiem bija iespēja pārbaudīt spēkus, sacenšoties ar sportistiem no Zviedrijas, Polijas, Ungārijas, Albānijas, Moldovas, Lielbritānijas U-13, U-15, U-17 vecuma grupās un pieaugušo konkurencē!
Sacensību galvenais mērķis bija pārbaudīt mūsu sportistu spējas starptautiskā konkurencē un iegūt vērtīgu pieredzi, kā arī stiprināt komandas draudzību un saliedētību
Rezultāti:
-
Konstantīns Makejevs - 1. vieta
-
Dmitrijs Daliba - 1. vieta
-
Madara Praulīte - 1. vieta
-
Darja Markova - 1. vieta
-
Aleksejs Golubs - 1. vieta
-
Anna Karlīne Kazanska - 2. vieta
-
Viktorija Rečkina - 2. vieta
-
Danirs Bokhajevs - 2. vieta
-
Emīlija Praulīte - 3. vieta
-
Betija Rutka - 3. vieta
-
Manuel Mišejs - 3. vieta
-
Klāra Kokoreviča - 3. vieta
Konkurētspējīgu sniegumu demonstrēja un 4. vietas izcīnīja:
- Artjoms Priļipko
- Deniss Daliba
- Matvejs Gļinkins
- Artjoms Kujalovs
- Timurs Kujalovs
LSCSK Olaines komanda sacensību kopvērtējumā tika atzīta par:
- Labāko ārzemju komandu!
- Labāko komandu brīvajā cīņā sievietēm!
- ieguva visa turnīra labākās komandas titulu, sakrājot visvairāk punktu starp visām komandām!
Kluba vadība pateicas treneriem, vecākiem, atbalstītājiem, Olaines novada pašvaldībai un Olaines Sporta centram par ieguldīto darbu un palīdzību ceļā uz panākumiem!