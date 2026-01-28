Latvijas Triatlona federācija 2025. gadā rīkoja Latvijas kausa izcīņu.
Citi sporta veidi
Šodien 13:29
Olaines triatlonistiem augsti sasniegumi 2025. gada Latvijas kausā
Olaines sportisti izcīnīja četras godalgotās pirmās vietas Latvijas Triatlona federācijas 2025. gada Latvijas kausa izcīņā, kurā 8 posmos tika vērtēti četri labākie rezultāti. Apsveicam sportistus un treneri!
Olaines sportisti šajās sacensībās izcīnīja 4 godalgotās vietas:
F11 grupa
-
- vieta - Veronika Sajenko
-
- vieta - Jekaterina Gubina
M11 grupa
-
- vieta - Matiass Belovs
F13 grupa
-
- vieta - Poļina Sajenko