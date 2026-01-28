Olaines triatlonistiem augsti sasniegumi 2025. gada Latvijas kausā
foto: LETA
Latvijas Triatlona federācija 2025. gadā rīkoja Latvijas kausa izcīņu.
Citi sporta veidi

Olaines triatlonistiem augsti sasniegumi 2025. gada Latvijas kausā

Sporta nodaļa

Jauns.lv

Olaines sportisti izcīnīja četras godalgotās pirmās vietas Latvijas Triatlona federācijas 2025. gada Latvijas kausa izcīņā, kurā 8 posmos tika vērtēti četri labākie rezultāti. Apsveicam sportistus un treneri!

Olaines triatlonistiem augsti sasniegumi 2025. gad...

Latvijas Triatlona federācija 2025. gadā rīkoja Latvijas kausa izcīņu, kas sastāvēja no 8 posmiem. Rezultātam tika ieskaitīti tikai 4 labākie rezultāti.

Olaines sportisti šajās sacensībās izcīnīja 4 godalgotās vietas:

F11 grupa

    1. vieta - Veronika Sajenko
    1. vieta - Jekaterina Gubina

M11 grupa

    1. vieta - Matiass Belovs

F13 grupa

    1. vieta - Poļina Sajenko

Tēmas

Olaine

Citi šobrīd lasa