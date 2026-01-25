Balinskim un Vilmanim ar "Panthers" uzvara NHL mačā
Latvijas hokejisti Uvis Jānis Balinskis un Sandis Vilmanis sestdien ar Floridas "Panthers'" komandu izcīnīja uzvaru Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, bet citā spēlē Zemgus Girgensons ar Tampabejas "Lightning" zaudēja Elvja Merzļikina pārstāvētajai Kolumbusas "Blue Jackets".
"Panthers" viesos ar rezultātu 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0) papildlaikā pārspēja Minesotas "Wild".
Balinskis spēlēja 24 minūtes un septiņas sekundes, kas viņam bija lielākais spēles laiks karjerā. Latviešu aizsargs arī divreiz meta pa vārtiem, pielietoja divus spēka paņēmienus, bloķēja vienu ripu, zaudēja vienu ripu un tika pie negatīva lietderības koeficienta -1. Vilmanis piecās minūtēs un 24 sekundes vienu reizi meta vārtu virzienā un tik a pie neitrāla lietderības koeficienta.
"Panthers" komandā divus vārtus, tajā skaitā uzvaru nesošos papildlaikā, guva Breds Maršāns. Vārti un rezultatīva piespēle bija Semam Reinhārtam, tāpat pretiniekus pārspēja Sems Benets.
"Wild" komandā vārtus guva un rezultatīvu piespēli atdeva Kirils Kaprizovs un Mets Boldijs, kā arī precīzu metienu izpildīja Jūels Ēriksons-Ēks.
"Panthers" ar 57 punktiem 50 spēlēs ieņem devīto vietu Austrumu konferencē, bet "Wild" ar 68 punktiem 53 cīņās ir Rietumu konferences vicelīdere.
Tikmēr Girgensons ar "Lightning" viesos ar 5:8 (2:4, 2:2, 1:2) zaudēja "Blue Jackets" ar Merzļikinu rezervē.
Girgensons 15 minūtēs un 25 sekundēs vienreiz meta pa vārtiem, pielietoja trīs spēka paņēmienus, zaudēja abos divos iemetienos un tika pie negatīva lietderības koeficienta -1.
Četros no pieciem viesu gūtajiem vārtiem piedalījās Ņikita Kučerovs, kuram viens precīzs metiens un trīs rezultatīvas piespēles, divus vārtus guva un piespēli atdeva Džeiks Gencels, vārti un divas rezultatīvas piespēles bija Entonijam Sirelli, tāpat vārtus guva Derens Redišs.
"Blue Jackets" vienībā ar "hat-trick" un rezultatīvu piespēli izcēlās Meisons Māršments, vārti un divas rezultatīvas piespēles bija Čārlijam Koilam un Edamam Fantili, tāpat viesus pārspēja Kouls Silindžers, Dmitrijs Voroņkovs un Šons Monahans.
"Blue Jackets" vārtus sargāja Džets Grīvss, kurš atvairīja 25 no 30 metieniem.
"Lightning" ar 68 punktiem 50 spēlēs ieņem trešo vietu Austrumu konferencē, kur "Blue Jackets" ar 55 punktiem 51 cīņā ir 14. pozīcijā.