"Flyers" ievieto Ābolu savainoto spēlētāju sarakstā
Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienība Filadelfijas "Flyers" ievietojusi Latvijas hokejistu Rodrigo Ābolu savainoto spēlētāju sarakstā, svētdien pavēstīja Filadelfijas komanda.
Ābols sestdien NHL mačā "Flyers" rindās iedzīvojās kājas traumā un tikai ar komandas biedru palīdzību pameta laukumu. Pēc spēles "Flyers" galvenais treneris Riks Tokets savainojumu vērtēja kā nopietnu.
"Flyers" pavēstīja, ka ķermeņa apakšdaļas savainojuma dēļ Ābols ievietots savainoto spēlētāju sarakstā, un no fārmkluba Alentaunas "Lehigh Valley Phantoms", las spēlē Amerikas Hokeja līgas (AHL), izsaukts uzbrucējs Leins Pedersons.
Līdzšinējā 42 sezonas spēlēs Ābols guvis trīs vārtus un atdevis septiņas rezultatīvas piespēles.
Jau ziņots, ka savainojuma dēļ Ābols nevarēs palīdzēt Latvijas vīriešu hokeja izlasei gaidāmajās Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs.
"Flyers" ar 52 punktiem 47 mačos Austrumu konferences turnīra tabulā atrodas 12. pozīcijā.