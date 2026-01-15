Vučevičs kļūst par galveno varoni Sensabo karjeras spēlē; Flegs pamet laukumu ar savainojumu
Ar savu karjeras rezultatīvāko spēli Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) trešdien izcēlās Jūtas "Jazz" uzbrucējs Braiss Sensabo, tomēr viņa gūtie 43 punkti nepalīdzēja komandai izcīnīt uzvaru viesos pār Čikāgas "Bulls" vienību.
"Bulls" mājās bija pārāki ar 128:126 (36:39, 35:23, 23:32, 34:32), uzvaru ar četras sekundes pirms finālsvilpes realizētu metienu nodrošinot Nikolam Vučevičam. Vučevičs uzvarētāju rindās izcēlās ar 35 gūtiem punktiem, bet vēl seši spēlētāji gūtajos punktos sasniedza divciparu skaitļus.
Tikmēr Sensabo aizvadīja savas NBA karjeras rezultatīvāko spēli, turklāt 21 no saviem 43 punktiem viņš guva jau pirmajā ceturtdaļā, sasniedzot NBA rekordu rezervistiem gūtajos punktos vienā ceturtdaļā. Vēl 25 punktus "Jazz" rindās guva Kijonte Džordžs, kuram neizdevās realizēt pēdējo sekunžu tālmetienu. Jūtas komandai šajā mačā slimības dēļ nevarēja palīdzēt līderis Lauri Markanens.
"Bulls" ar bilanci 19-21 Austrumu konferencē ieņem desmito vietu, bet "Jazz" ar 14 uzvarām 40 spēlēs ir 13. pozīcijā Rietumu konferencē.
Citā spēlē pagājušā gada NBA drafta pirmais numurs Kūpers Flegs no Dalasas "Mavericks" trešdienas mačā ar Denveras "Nuggets" guva potītes traumu. 19 gadus vecais basketbolists kreisās potītes traumu guva otrās ceturtdaļas vidū, uzreiz devās uz ģērbtuvi, tomēr nepilnas trīs minūtes pirms otrā pārtraukuma atgriezās laukumā.
Pēc otrās trešdaļas Flegs no ģērbtuvēm vairs neatgriezās, maču, kurā "Mavericks" savā laukumā zaudēja ar 109:118 (23:29, 23:34, 32:25, 31:30), noslēdzot ar sešiem punktiem. Uzvarētājiem, kuri turpina iztikt saviem abiem vadošajiem centriem Nikolas Jokiča un Jona Valančūna, 33 punktus guva Džmals Marejs, bet 22 pievienoja Ārons Gordons. Mājiniekiem 24 punktus guva Nadži Māršals, bet 20 pievienoja Brendons Viljamss, kuram arī septiņas atlēkušās bumbas.
Šajā sezonā debitants Flegs NBA aizvadījis 40 no 41 komandas mača, kas ir par trim spēlēm vairāk nekā visā pagājušajā sezonā Djūka universitātes komandas rindās Nacionālajā koledžu sporta asociācijā (NCAA). Vienīgo maču šosezon viņš izlaida novembrī slimības dēļ.
Flegs savā debijas sezonā līdz šim vidēji spēlē izcēlies ar 19,1 punktu un izcīnītām 6,4 bumbām zem groziem. "Mavericks" rindās traumu otrajā puslaikā guva arī centra spēlētājs Daniels Gefords, kurš savainoja labās kājas potīti. Dalasas komanda traumu dēļ jau palikusi bez garā gala spēlētājiem Entonija Deivisa un Derika Laivlija, kuri nespēlēs attiecīgi sešas nedēļas un visu atlikušo sezonu. Tāpat vēl šosezon laukumā nav devies Kairijs Ērvings.
"Mavericks" ar bilanci 15-26 Rietumu konferencē ieņem 12. vietu 15 komandu vidū.