"Ogre" un LU izcīna uzvaras Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas mačos; Liepāja cieš sakāvi
"Ogres" un "Latvijas Universitātes" basketbolisti trešdien "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlēs pārspēja Keilas "Coolbet" un "Viimsi" komandas, bet "Liepāja" piekāpās Pērnavas "Transcom".
Ogre ar 95:66 (29:14, 17:18, 26:20, 23:14) pārspēj Keilas "Coolbet"
Pa 17 punktiem guva Anatolijs Šundels un Anderss Nelsons, kuram bija arī piecas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles, 15 punkti bija Gustavam Kampusam, 14 punkti un 11 bumbas zem groziem Džastinam Ndžokam-Todžarem, 11 punktus guva Reinis Avotiņš. Zem groziem 15 atlēkušās bumbas izcīnīja Kristaps Dārgais. Pretiniekiem rezultatīvākais ar 13 punktiem bija Nazarijs Kuļišenko.
Ogrēnieši ar bilanci 9-9 ieņem devīto vietu, par vienas uzvaras tiesu atpaliekot no labāko astoņnieka, kamēr Keilas vienība ar divām uzvarām un 15 zaudējumiem ierindojas 13. pozīcijā.
LU ar 91:77 (16:19, 19:23, 17:11, 39:24) pārspēj "Viimsi"
Rīdziniekiem pa 23 punktiem guva Brodijs Fokss un Marlons Šorts, kuriem bija attiecīgi deviņas un septiņas atlēkušās bumbas. Ar 20 punktiem, 12 atlēkušajām bumbām un piecām pārtvertām bumbām piebalsoja Semjuels Adevunmi, bet 11 punktus guva un četras rezultatīvas piespēles atdeva Francis Neilands. Viesiem 18 punktus guva Olivers Pere.
LU ar bilanci 2-13 atrodas pirmspēdējā vietā 14 komandu konkurencē, kamēr "Viimsi" trīs uzvaras un 14 zaudējumi dod 12. pozīciju.
Liepājnieki ar 69:85 (14:22, 21:21, 13:23, 21:19) piekāpjas Pērnavas "Transcom"
Kurzemniekiem pa 15 punktiem guva Reds Martinsons un Ksavjers Dasels, 14 punkti bija Emīlam Krūmiņam, bet deviņi punkti un sešas atlēkušās bumbas - Kristianam Feierbergam. Uzvarētājiem 21 punkts un astoņas atlēkušās bumbas bija Devinam Herisam. "Liepāja" ar trīs uzvarām 16 mačos turnīra tabulā atrodas desmitajā vietā, kamēr Pērnavas komanda ar astoņām uzvarām 16 spēlēs ir astotā.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā. Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti. Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".