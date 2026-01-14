"Zemgale"/LBTU un "Capitals" hokejisti izcīna pārliecinošas uzvaras OHL spēlēs
"Zemgale"/LBTU un Kijivas "Capitals" komandas trešdien izcīnīja pārliecinošas uzvaras "Optibet" hokeja līgas (OHL) spēlēs.
"Zemgale"/LBTU ar 5:1 (4:0, 0:1, 1:0) pārspēj Elektrēnu "Energija"
Jelgavniekiem divus vārtus guva un vienu rezultatīvu piespēli atdeva Rihards Marenis, vārti un rezultatīva piespēle bija Markusam Streikišam, tāpat pa ripai Lietuvas komandas vārtos iemeta Toms Mots un Kristaps Roķis. Aksels Ozols atvairīja 13 no 14 raidījumiem, kapitulējot tikai pēc Metjū Gulda metiena.
"Capitals" ar 6:3 (3:1, 1:1, 2:1) pārspēj Rīgas "Prizmu"
Divus vārtus uzvarētājiem guva Daniils Carkovskis, bet pa reizei viesus pārspēja Aleksandrs Novikovs, Lauris Bajaruns, Sems Hu un Edmunds Augstkalns. "Prizmai" pa vārtiem guva Roberts Jekimovs, Emīls Ločmelis un Toms Bārens.
Kijivas "Capitals" ar 46 punktiem 27 mačos atgriezusies līderpozīcijā, bet otrā tagad ir "Mogo"/RSU ar 45 punktiem 27 spēlēs. Tālāk 42 punktus 26 mačos guvusi "Zemgale"/LBTU, 40 punkti 27 dueļos ir "Liepājas hokeja komandai". Rīgas "Prizma" komandai ir 28 punkti 27 spēlēs, Tallinas "Panter" - 20 punkti 28 mačos, Elektrēnu "Energija" hokejistiem ir 19 punkti 28 cīņās, Viļņas "Hockey Punks" - desmit punkti 25 mačos, bet "Rīgas hokeja skola" ir sakrājusi deviņus punktus 23 cīņās.
OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu, bet augstāko vietu ieņēmušās Latvijas un Lietuvas vienības kļūs par savu valstu čempionēm.
35. OHL čempionātā komandas aizvada piecu apļu turnīru. Katra vienība pamatturnīrā aizvada 40 mačus, kas ir lielākais spēļu skaits kopš 2007./2008. gada Latvijas virslīgas čempionāta.
Izslēgšanas turnīra spēlēs iekļūs sešas labākās komandas.
Iepriekšējā sezonā par čempioniem kļuva "Mogo"/RSU hokejisti, kuri finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Zemgale"/LBTU komandu.