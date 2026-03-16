Polijas iznīcinātāji virs Baltijas jūras pārtvēruši Krievijas izlūklidmašīnu
Foto: AFP/Scanpix
Pasaulē

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

Polijas iznīcinātāji piektdien pārtvēruši un pavadījuši Krievijas izlūklidmašīnu virs Baltijas jūras, pirmdien platformā "X" pavēstīja Polijas armija.

Divi Polijas iznīcinātāji "MiG-29" piektdien pavadīja Krievijas lidmašīnu "Iļušin Il-20", paziņoja Polijas armija. Tā arī publiskoja fotogrāfiju, kurā Krievijas lidmašīna redzama virs jūras.

Armijas paziņojumā norādīts, ka Krievijas izlūklidmašīna lidoja starptautiskajā gaisa telpā bez lidojuma plāna un ar izslēgtu retranslatoru, tādējādi potenciāli apdraudot gaisa satiksmi.

Šis bija jau devītais šāds incidents kopš gada sākuma, norādīja Polijas armija.

Tēmas

KrievijaPolijaBaltijas jūraMiG-29

Citi šobrīd lasa