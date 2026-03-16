Šodien 20:04
Polijas iznīcinātāji virs Baltijas jūras pārtvēruši Krievijas izlūklidmašīnu
Polijas iznīcinātāji piektdien pārtvēruši un pavadījuši Krievijas izlūklidmašīnu virs Baltijas jūras, pirmdien platformā "X" pavēstīja Polijas armija.
Divi Polijas iznīcinātāji "MiG-29" piektdien pavadīja Krievijas lidmašīnu "Iļušin Il-20", paziņoja Polijas armija. Tā arī publiskoja fotogrāfiju, kurā Krievijas lidmašīna redzama virs jūras.
Armijas paziņojumā norādīts, ka Krievijas izlūklidmašīna lidoja starptautiskajā gaisa telpā bez lidojuma plāna un ar izslēgtu retranslatoru, tādējādi potenciāli apdraudot gaisa satiksmi.
Šis bija jau devītais šāds incidents kopš gada sākuma, norādīja Polijas armija.