"Ventspils" salauž "Rīgas zeļļu" pretestību Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas spēlē
"Ventspils" komanda otrdien "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlē mājās ar rezultātu 100:95 (22:21, 24:27, 25:23, 29:24) pārspēja "Rīgas zeļļus".
Ventspilniekiem ar 21 punktu, deviņām rezultatīvām piespēlēm un deviņiem izprovocētiem noteikumu pārkāpumiem izcēlās Kemerons Šeltons, 17 punktus guva Artūrs Ausējs, 15 punkti ar pieciem precīziem no sešiem izpildītiem tālmetieniem bija Robertam Bērzem, 14 punkti un sešas atlēkušās bumbas bija Braientam Tomasam, tāpat 14 punktus guva Renārs Birkāns.
Rīdziniekiem Rodijs Mačoha guva 32 punktus un izcīnīja desmit bumbas zem groziem, kā arī izprovocēja 13 piezīmes, pirmajā puslaikā pirmajos divos rādītājos iekrājot 23+7. Ffrenkijam Fidleram bija 20 punkti, astoņas atlēkušās bumbas, piecas rezultatīvas piespēles un arī sešas kļūdas, bet Džekijs Džonsons guva 13 punktus.
"Ventspils" ar 12 uzvarām 17 spēlēs turnīra tabulā pakāpusies uz ceturto vietu. "Rīgas zeļļi" uzvarējuši 14 no 18 spēlēm un ir vicelīderi aiz Tartu komandas.
Oktobra sākumā Rīgā notikušajā mačā ar rezultātu 90:81 uzvarēja ventspilnieki.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".