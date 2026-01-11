Kalendas un Grantiņa četrinieki Eiropas čempionātā ieņem vietas otrajā desmitā
Latvijas bobsleja ekipāžas ar pilotiem Jēkabu Kalendu un Renāru Grantiņu svētdien Sanktmoricā ieņēma 14. un 20. vietu Pasaules kausa sestā posma četrinieku ekipāžu sacensībās.
Vienlaikus cīnoties Eiropas čempionāta ieskaitē, latviešiem bija attiecīgi 13. un 16. pozīcija.
Kalenda startēja ar stūmējiem Lauri Kaufmani, Matīsu Mikni un Arni Bebrišu, bet Grantiņš ar stūmējiem Edgaru Unguru, Dāvi Kaufmani un Mairi Kļavu.
Uzvaru svinēja Vācijas pilota Adama Ammūra četrinieks, kas bija otrais pirmajā braucienā, bet ātrākais otrajā. Līderis pēc pirmā brauciena bija vācietis Johanness Lohners, kurš otrajā braucienā piekāpās Ammūram un summā atpalika septiņas sekundes simtdaļas.
Trešo vietu ieņēma šveicietis Mihaels Fogts, kurš zaudēja 0,55 sekundes, bet 0,11 sekundes aiz viņa dalītā ceturtajā pozīcijā bija itālis Patriks Baumgartners un austrietis Markuss Traihls. Titulētais vācietis Frančesko Frīdrihs pirmajā braucienā neaizvērta roktura dēļ finišēja vien 14., bet summā aizcīnījās līdz sestajai vietai.
Kalenda bija dalītā 14. vietā ar kanādiešiem, uzvarētājam zaudējot 1,22 sekundes. 13. vieta bija trīs sekundes simtdaļu attālumā.
Grantiņš uzvarētājiem zaudēja 1,86 sekundes, bet no 18. pozīcijas atpalika sešas sekundes simtdaļas.
Pirmajā braucienā Kalendas četriniekam bija devītais ātrākais starta ieskrējiens un 16. vieta finišā. Grantiņam bija pieticīgāks starts un 20. pozīcija finišā, 21. vietas ieguvēju, kas nekvalificējās otrajam braucienam, apsteidzot par tikai piecām sekundes simtdaļām.
Arī otrajā braucienā Kalenda bija devītais startā, bet finišā uzrādīja 12. rezultātu. Grantiņam bija 18. labākais laiks, taču neizdevās pakāpties summā.
Startēja 28 ekipāžas.
Šosezon sportistiem cīnoties par ceļazīmēm uz 2026. gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajām spēlēm, ir paredzēti septiņi Pasaules kausa posmi. Sezonas turpinājumā posms vēl notiks Altenbergā.