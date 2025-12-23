Atrasts miris Norvēģijas izlases biatlonists Sīverts Gutorms Bakens, kurš šogad izcīnīja divas zelta medaļas Eiropas čempionātā
Pirmdien Itālijā 27 gadu vecumā miris Norvēģijas izlases biatlonists Sīverts Gutorms Bakens, vēsta Norvēģijas raidsabiedrība NRK. Bakens tika atrasts miris savā viesnīcas istabā, bet viņa nāves iemesls šobrīd nav zināms.
We are lost for words at the news of Sivert Bakken's sudden passing - our thoughts are with his family, friends, teammates and everyone close to him during this difficult time.— International Biathlon Union (@biathlonworld) December 23, 2025
Hvil i fred, Sivert 🤍 pic.twitter.com/p3x16xjAfO
Vēl pagājušajā nedēļā Bakens Francijā startēja Pasaules kausa posmā, sprintā izcīnot piekto vietu, iedzīšanā - 18., bet sacensībās ar kopēju startu viņš finišēja 20. pozīcijā. Pēc tam Bakens ar komandas biedriem devās uz treniņnometni augstkalnē.
Savu vienīgo uzvaru Pasaules kausa sacensībās viņš izcīnīja 2022. gadā Holmenkollenē, finišējot pirmais sacensībās ar kopēju startu. Šis panākums viņam deva arī Mazo kristāla globusu.
Šogad Eiropas čempionātā Bakens izcīnīja divas zelta medaļas, uzvarot sprintā un arī pāru stafetē.