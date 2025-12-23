Atrasts miris Norvēģijas izlases biatlonists Sīverts Gutorms Bakens, kurš šogad izcīnīja divas zelta medaļas Eiropas čempionātā
Sīverts Gutorms Bakens (foto: Scanpix / AFP)
Atrasts miris Norvēģijas izlases biatlonists Sīverts Gutorms Bakens, kurš šogad izcīnīja divas zelta medaļas Eiropas čempionātā

Pirmdien Itālijā 27 gadu vecumā miris Norvēģijas izlases biatlonists Sīverts Gutorms Bakens, vēsta Norvēģijas raidsabiedrība NRK. Bakens tika atrasts miris savā viesnīcas istabā, bet viņa nāves iemesls šobrīd nav zināms.

Vēl pagājušajā nedēļā Bakens Francijā startēja Pasaules kausa posmā, sprintā izcīnot piekto vietu, iedzīšanā - 18., bet sacensībās ar kopēju startu viņš finišēja 20. pozīcijā. Pēc tam Bakens ar komandas biedriem devās uz treniņnometni augstkalnē.

Savu vienīgo uzvaru Pasaules kausa sacensībās viņš izcīnīja 2022. gadā Holmenkollenē, finišējot pirmais sacensībās ar kopēju startu. Šis panākums viņam deva arī Mazo kristāla globusu.

Šogad Eiropas čempionātā Bakens izcīnīja divas zelta medaļas, uzvarot sprintā un arī pāru stafetē.

