Alžīrija pēdējā brīdī ielec Āfrikas Nāciju kausa ceturtdaļfinālā, tai pievienojas Kotdivuāra
Alžīrijas un Kotdivuāras vīriešu futbola izlases otrdien Marokā sasniedza Āfrikas Nāciju kausa izcīņas ceturtdaļfinālu. Astotdaļfinālā Alžīrija tikai pēdējā mirklī pieveica Kongo DR, savukārt Kotdivuāra viegli izrēķinājās ar Burkinafaso.
Alžīrijas un Kongo DR futbolistu cīņa astotdaļfinālā pamatlaikā noslēdzās bez gūtiem vārtiem ar 0:0, bet pagarinājumā Alžīrijas izlase izcīnīja uzvaru ar 1:0. Vienīgie vārti mačā tika gūti papildlaika izskaņā, kad 119. minūtē pretinieku vārtos bumbu raidīja Adils Boulbina, izraujot Alžīrijas uzvaru.
Citā astotdaļfināla mačā Kotdivuāra ar 3:0 (2:0) guva pārliecinošu panākumu pār Burkinafaso vienību. Pirmajā puslaikā Burkinafaso komandas vārtsargu pārspēja Amads Diallo un Jans Doimandē, bet otrā puslaika izskaņā 3:0 panāca Bazumana Turē.
Jau ziņots, ka astotdaļfinālā Senegāla ar rezultātu 3:1 pārspēja Sudānu, bet par senegāliešu pretinieci ceturtdaļfinālā kļuva Mali, kas pamatlaikā cīnījās neizšķirti 1:1 ar Tunisiju, papildlaikā vārti netika gūti, bet pēcspēles 11 metru sitienu sērijā ar 3:2 pārāki bija Mali futbolisti.
Vēl astotdaļfinālā Marokas futbolisti ar 1:0 pārspēja Tanzāniju. Maroka ceturtdaļfinālā spēkosies ar Kamerūnas vienību, kas astotdaļfināla cīņā ar 2:1 bija pārāka pār Dienvidāfrikas Republikas (DĀR) futbolistiem.
Tāpat astotdaļfinālu pārvarēja arī Ēģipte, kas pamatlaikā ar 1:1 cīnījās neizšķirti ar Beninu, bet pagarinājumā bija pārāka ar 2:0. Ceturtdaļfinālā ēģiptieši cīnīsies ar Nigērija, kas ar 4:0 sagrāva Mozambiku.
Turnīrā piedalās 24 komandas, kas sadalītas sešās grupās pa četrām katrā, astotdaļfinālu sasniedzot katras grupas divām labākajām komandām, kā arī četrām labākajām trešo vietu ieguvējām.
Āfrikas Nāciju kausa izcīņa tiek aizvadīta jau 35. reizi. 2024. gadā par uzvarētāju kļuva Kotdivuāras izlase, kas finālā ar 2:1 apspēlēja Nigēriju, trešo reizi vēsturē triumfējot turnīrā.
Titulētākā Āfrikas Nāciju kausa izcīņas komanda ir Ēģipte, kas triumfējusi septiņas reizes.