Grantiņa divnieku ekipāža ieņem 11. vietu Pasaules kausa posmā
Latvijas bobsleja ekipāža ar pilotu Renāru Grantiņu un stūmēju Edgaru Unguru sestdien Vācijā notiekošajā Pasaules kausa piektajā posmā divnieku sacensībās ieņēma 11. vietu, kas ir Grantiņa labākais panākums Pasaules kausā. Bet Jēkabs Kalenda un Dāvis Kaufmanis bija 18. pozīcijā.
Kā ierasts, pirmajās trīs pozīcijās bija Vācijas ekipāžas. Uzvarēja Johanness Lohners, kurš divu braucienu summā par trīs sekundes desmitdaļām pārspēja Adamu Ammūru, bet vēl 0,21 sekundi lēnāks bija titulētais Frančesko Frīdrihs.
Grantiņam ar Unguru abos braucienos bija desmitais labākais starta ieskrējiens, bet finišā viņiem bija 10. un 11. vieta. Divu braucienu summā uzvarētājiem viņi zaudēja 1,65 sekundes, savukārt devītā pozīcija bija dažu sekundes simtdaļu attālumā.
Kalendas ekipāžai braucienos bija 19. un 17. vieta, bet uzvarētājiem viņš ar Kaufmani zaudēja 1,96 sekundes. Startēja 27 ekipāžas.
Stūmēji Arnis Bebrišs un Lauris Kaufmanis šonedēļ bija saslimuši, bet traumu guva Matīss Miknis. Pirmie divi ir jau izveseļojušies, bet šonedēļ vēl nāksies iztikt bez Mikņa palīdzības.
Kopvērtējumā pirmajās trīs vietās ir vācieši Lohners ar 1110 punktiem, Frīdrihs ar 1055 punktiem un Ammūrs ar 1010 punktiem. Kalenda ir 11. un otrs labākais starp junioriem, bet Grantiņš noslēdz pirmo divdesmitnieku un ir ceturtais junioru ieskaitē.
Svētdien vēl tiks aizvadītas četrinieku sacensības.
Šosezon, sportistiem cīnoties par ceļazīmēm uz 2026. gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajām spēlēm, ir paredzēti septiņi Pasaules kausa posmi. Sezonas turpinājumā posmi vēl notiks Sanktmoricā un Altenbergā.