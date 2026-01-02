Kuruca 11 punkti neglābj “Baskonia” no neveiksmes pret “Fenerbahce”
Latvijas basketbolists Rodions Kurucs piektdien ULEB Eirolīgas mačā izcēlās ar 11 gūtajiem punktiem, viņa pārstāvētajai Vitorijas "Baskonia" piedzīvojot neveiksmi.
"Baskonia" mājās ar 93:108 (28:24, 25:29, 29:32, 11:23) zaudēja Stambulas "Fenerbahce", kurai nevarēja palīdzēt savainotais Artūrs Žagars.
Kurucs laukumā bija 21 minūti un 28 sekundes un realizēja divus divu punktu metienus, vienu no četriem tālmetieniem un četrus no astoņiem soda metieniem. Viņa kontā arī piecas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, trīs kļūdas, četras piezīmes, seši izprovocēti sodi, iekrājot efektivitātes koeficientu deviņi.
Mājinieku rindās rezultatīvākais ar 20 gūtajiem punktiem bija Timotijs Luvavu-Kabarro, bet 16 punktus pievienoja Kobi Simonss. Stambulas vienības uzvaru ar 24 punktiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm sekmēja Veids Boldvins.
Citā mačā Rolanda Šmita pārstāvētā Stambulas "Anadolu Efes" savā laukumā ar 65:87 (14:21, 11:22, 16:23, 24:21) zaudēja Belgradas "Crvena Zvezda".
Šmits spēlēja 16 minūtes un 18 sekundes un, raidot grozā vienu divu punktu metienu, guva divus punktus, vienu reizi rezultatīvi piespēlēja un noslēdza maču ar efektivitātes koeficientu viens un +/- rādītāju -13.
Piektdien vēl Dāvja Bertāna pārstāvētā "Dubai" viesos cīnās ar Madrides "Real".
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".