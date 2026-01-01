Eiduka "Tour de Ski" iedzīšanā pakāpjas uz 30. vietu
Latvijas sportiste Patrīcija Eiduka ceturtdien Itālijā distanču slēpošanas seriāla "Tour de Ski" ceturtajā posmā finišēja 30. vietā iedzīšanā 20 kilometru distancē klasiskajā stilā.
Sacensības sākot atbilstoši kopvērtējuma pēc trīs posmiem, kā pirmā startēja amerikāniete Džesija Diginsa. Slimības dēļ nestartēja līdzšinējā vicelīdere norvēģiete Astrīda Slinna.
Diginsai distancē bija otrs ātrākais laiks, taču tas neliedza nostiprināt vadību kopvērtējumā. Amerikāniete finišēja 52 minūtēs un 14,8 sekundēs, vienu minūti un 35,2 sekundes vēlāk posmu beidza zviedriete Mūa Ilara, kura par trīs sekundes desmitdaļām pārspēja austrieti Terēzi Štadloberi.
Eidukas deficīts pirms iedzīšanas bija divas minūtes un 50 sekundes. Distancē latvietei bija 32. rezultāts, bet finišā viņa no Diginsas atpalika četras minūtes un 37,7 sekundes. Tūri turpina 69 slēpotājas.
Vīriešiem iedzīšanā pirmais finišēja norvēģis Juhanness Klēbo, kurš distanci beidza 46 minūtēs un 1,7 sekundēs. Pēc 51,1 sekundes finišēja viņa tautietis Matiss Stenshāgens, bet spraiga izvērtās cīņa par trešo vietu.
Zviedrs Edvīns Angers fotofinišā pārspēja itāli Federiko Pellegrīno, abiem finišējot 59,8 sekundes pēc uzvarētāja. Četras sekundes desmitdaļas zaudēja norvēģis Emīls Īvešens un amerikānis Gass Šumahers, sekundes desmitdaļu vēlāk finišēja norvēģis Lāšs Hēgens, bet pussekundi aiz viņa bija austrietis Benjamins Mozers.
Pēc šī posma kopvērtējumā sportisti ieņem vietas atbilstoši finišam iedzīšanā.
Pēc vienas dienas atpūtas Valdifjemmē, Itālijā, notiks pēdējie divi posmi - sprints klasiskajā stilā un desmit kilometru distance, lielāko daļu veicot augšup kalnā.