Pasaules labākais basketbolists gūst savainojumu; Bankero sakrāj "triple double", bet netrāpa uzvaras metienu
Ar savu ceturto karjeras "triple double" pirmdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē izcēlās Paolo Bankero, taču tas nepalīdzēja viņa pārstāvētajai Orlando "Magic" komandai tikt pie panākuma viesos pret Toronto "Raptors" komandu.
Mājinieki mača gaitā atspēlēja 21 punkta deficītu un svinēja panākumu ar 107:106 (18:29, 36:36, 30:29, 23:12). Sākoties pēdējai ceturtdaļai, "Raptors" bija desmit punktu deficīts, tomēr 13:0 izrāviens ļāva svinēt uzvaru. Pēdējā sekundē Bankero bija iespēja izraut "Magic" panākumu, tomēr viņa izpildītais tālmetiens nebija precīzs.
Bankero maču noslēdza ar 23 punktiem, 15 izcīnītām bumbām zem groziem un desmit rezultatīvām piespēlēm, bet rezultatīvākais ar 27 punktiem viesu rindās bija Entonijs Bleks. "Raptors" sastāvā septiņi spēlētāji gūtajos punktos sasniedza divciparu skaitli, produktīvākajiem attiecīgi ar 19 un 17 punktiem esot Džamalam Šīdam un Brendonam Ingremam.
Citā spēlē Maiami "Heat" savā laukumā ar 147:123 (41:29, 22:34, 47:36, 37:24) pārspēja Denveras "Nuggets" komandu. Pēc pirmajām divām ceturtdaļām uz tablo bija neizšķirts rezultāts 63:63, bet otrajā puslaikā viesiem savainojuma dēļ nevarēja palīdzēt komandas līderis Nikola Jokičs. Serbu centrs trīs sekundes pirms puslaika pārtraukuma guva ceļgala traumu.
"Heat" rindās astoņiem spēlētājiem bija vismaz desmit punkti, bet rezultatīvākais ar 25 punktiem bija Normans Pauels, kamēr 22 punktus guva Nikola Jovičs. "Nuggets" sastāvā rezultatīvākais ar 21 punktu bija tikai pirmajā puslaikā spēlējušais Jokičs, bet 20 punktus guva Džamals Marejs.
Vēl vienā mačā Hjūstonas "Rockets" savā laukumā ar 126:119 (30:25, 36:23, 39:30, 21:41) pārspēja Indiānas "Pacers", sagādājot pagājušās sezonas NBA finālistei devīto zaudējumu pēc kārtas. Uzvarētāju rindās 30 punktus guva Kevins Durants, 21 punktu un 10 atlēkušās bumbas sakrāja Džabari Smits jaunākais, bet Eimens Tompsons izcēlās ar 20 punktiem, astoņām bumbām zem groziem un septiņām rezultatīvām piespēlēm. Viesu sastāvā 23 punktus guva Paskāls Siakams, bet pa 14 punktiem sakrāja Benedikts Maturins un Ārons Nesmits.
Pagājušās sezonas fināliste "Pacers" ar sešām uzvarām 33 spēlēs atrodas pēdējā vietā līgā.