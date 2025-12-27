Šteinbergs tuvu karjeras rekordam Spānijas līgā
Latvijas basketbolists Mārcis Šteinbergs sestdien guva 15 punktus Spānijas augstākās līgas (ACB) spēlē, par trim punktiem atpaliekot no sava karjeras rekorda.
Manrezas "Baxi" viesos ar rezultātu 95:83 (17:16, 17:12, 28:28, 33:27) pārspēja Saragosas "Casademont".
Šteinbergs, kurš iepriekšējā kārtā ar 17 punktiem atkārtoja savu rezultativitātes rekordu, sestdien laukumā bija 23 minūtes un divas sekundes, kuru laikā realizēja trīs no četriem divpunktu metieniem un trīs no sešiem tālmetieniem. Latvietis arī izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, vienreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi, tika pie otrā labākā +/- rādītāja komandā (+15) un iekrāja 15 efektivitātes koeficienta punktus.
Par Šteinbergu uzvarētāju rindās rezultatīvāki bija Pjērs Oriola un Agustins Ubals, kuri guva attiecīgi 21 un 18 punktus. Pretiniekiem 17 punktus guva Santjago Justa.
Citā mačā Rodions Kurucs guva divus punktus, kamēr Vitorijas "Baskonia" mājās ar rezultātu 89:77 (28:16, 26:20, 18:20, 17:21) pārspēja Burgosas "San Pablo".
Vēl sestdien Artūra Kuruca pārstāvētā Lugo "Rio Breogan" viesojas pie Badalonas "Joventut".
Svētdien Kristera Zorika pārstāvētā "Lleida" viesosies pie "Granada", bet Madrides "Real", kuras rindās šosezon spēlējis Gunārs Grīnvalds, mājās uzņems Malagas "Unicaja".
"Real" ar desmit uzvarām 11 spēlēs ieņem pirmo vietu, Sito Alonso vadītā Mursijas UCAM ar bilanci 9-2 ir otrā, "Baskonia" ar sešām uzvarām 11 cīņās ir astotā, "Rio Breogan" ar piecām uzvarām 11 mačos ir desmitā, "Baxi" uzvarējusi piecās no 12 spēlēm un ir 11., bet "Lleida" ar četrām uzvarām 11 mačos ierindojas 14. pozīcijā.
Iepriekšējā sezonā par Spānijas čempioni kļuva Madrides "Real", kas finālsērijā ar 3-0 pārspēja "Valencia".