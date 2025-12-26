Jokičs ar 56 punktu "triple double" kaldina "Nuggets" uzvaru pār "Timberwolves"
Ar iespaidīgu "triple double" ceturtdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē izcēlās Denveras "Nuggets" līderis Nikola Jokičs, palīdzot savai komandai papildlaikā pārspēt Minesotas "Timberwolves".
"Nuggets" savās mājās uzvarēja ar 142:138 (32:29, 25:26, 35:23, 23:37, 27:23), bet Jokičs guva 56 punktus, izcīnīja 16 atlēkušās bumbas zem groziem un atdeva 15 rezultatīvas piespēles.
Serbu centram šis bija NBA karjeras 179. "triple double".
Jokičs arī sasniedza jaunu NBA rekordu gūtajos punktos papildlaikā, izceļoties ar 18 punktiem. Iepriekšējais rekords - 17 punkti - kopš 2016. gada piederēja Goldensteitas "Warriors" līderim Stefenam Karijam.
Vēl uzvarētāju rindās ar 35 gūtiem punktiem un desmit rezultatīvām piespēlēm izcēlās Džamals Marejs, bet 19 punktus guva Tims Hārdavejs jaunākais.
"Timberwolves" no zaudējuma neglāba Entonija Edvardsa 44 punkti, kamēr Džūliuss Rendls izcēlās ar 32 punktiem.
Citā spēlē Goldensteitas "Warriors" savā laukumā ar 126:116 (40:28, 31:30, 29:31, 26:27) pārspēja Dalasas "Mavericks", izcīnot trešo uzvaru pēc kārtas.
Mājinieku sastāvā Stefens Karijs atzīmējās ar 23 punktiem, bet otrs rezultatīvākais ar 16 punktiem bija De'Entonijs Meltons.
"Mavericks" rindās 27 punktus guva Kūpers Flegs, bet 26 - Brendons Viljamss.
Tikmēr Losandželosas "Lakers" ceturtdien savā laukumā ar 96:119 (25:37, 28:26, 21:29, 22:27) piekāpās Hjūstonas "Rockets" basketbolistiem.
Viesu uzvaru ar 26 punktiem kaldināja Eimens Topsons, bet 25 punktus guva Kevins Durents.
Mājinieku sastāvā Luka Dončičs guva 25 punktus, bet Lebrons Džeimss savā kontā ierakstīja 18 punktus.