Briest skandāls: Irāna apņēmusies nepieļaut praida maču 2026. gada Pasaules kausā futbolā
Irānas Futbola federācija ir apņēmusies nepieļaut, ka Irānas un Ēģiptes vīriešu futbola izlašu mačā 2026. gada Pasaules kausa finālturnīrā tiks pausts atbalsts LGBTQ+ kopienai, pavēstīja Irānas Futbola federācijas prezidents Mehdī Tadžs.
Decembra sākumā notikušajā Pasaules kausa finālturnīra grupu izlozē noskaidrojās, ka Irānas futbolisti spēlēs kopā ar Beļģiju, Ēģipti un Jaunzēlandi.
Savukārt pēc spēļu kalendāra sastādīšanas turnīra organizētāji pavēstīja, ka 26. jūnijā Sietlā paredzētā cīņa starp Irānu un Ēģipti tiks aizvadīta kā praida spēle, kurā tiks pausts atbalsts LGBTQ+ kopienai.
"Mēs nekādā ziņā neesam ieinteresēti, lai mūsu trešā Pasaules kausa izcīņas spēle notiktu varavīksnes krāsās. Mēs esam apņēmības pilni to nepieļaut, un mēs to arī darīsim," laikrakstam "Hammihan" pauda Tadžs.
Irānas Futbola federācijas prezidents izcēla, ka spēles diena sakrīt ar musulmaņu svētkiem.
Arī Ēģipte ir paudusi nevēlēšanos aizvadīt praida spēli, nosūtot vēstuli Starptautiskajai Futbola federāciju asociācijai (FIFA), kurā norādīts, ka šādas darbības ir tiešā pretrunā ar kultūras, reliģiskajām un sociālajām vērtībām, kas valda arābu un islāma sabiedrībās.
Jau pirms grupu izlozes bija pavēstīts, ka 26. jūnija spēle ievadīs ikgadējos praida festivāla pasākumus Sietlā.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā.
2026. gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases, kas sadalītas 12 apakšgrupās. Izslēgšanas turnīrā iekļūs katras grupas divu pirmo vietu ieguvējas un astoņas labākās no 12 trešo vietu ieguvējām.