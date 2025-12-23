Gildžess-Aleksandrs kļūst par otro NBA basketbolistu, kurš 100 spēlēs pēc kārtas guvis vismaz 20 punktu
Ar 31 punktu pirmdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē izcēlās Oklahomasitijas "Thunder" līderis Šejs Gildžess-Aleksandrs, kļūdams par otro spēlētāju līgas vēsturē, kurš vismaz 20 punktus guvis 100 mačos pēc kārtas.
Čempionvienība "Thunder" savā laukumā ar 119:103 (31:28, 36:26, 17:19, 35:30) pieveica Memfisas "Grizzlies", bet Gildžess-Aleksandrs kļuva par otro spēlētāju aiz Vilta Čemberlena, kurš 100 mačus pēc kārtas noslēdzis ar vismaz 20 punktiem. Čemberlens savulaik to paveica 123 mačos pēc kārtas.
Gildžess-Aleksandrs realizēja 11 no 20 metieniem no spēles un visus sešus soda metienus, kā arī izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, atdeva astoņas rezultatīvas piespēles un pārtvēra četras bumbas. Otrs rezultatīvākais mājinieku rindās ar 24 punktiem bija Džeilens Viljamss, bet vēl četri spēlētāji guva vismaz 11 punktus. "Grizzlies" sastāvā pa 16 punktiem katrs guva Sedriks Kovards un Kentaviuss Koldvels-Poups.
"Thunder" ar 26 uzvarām 29 spēlēs ir droša Rietumu konferences un visas līgas līdere, kamēr "Grizzlies" ar bilanci 13-16 konferencē ieņem devīto pozīciju.
Citā spēlē savu piekto uzvaru pēc kārtas svinēja Ņūorleānas "Pelicans" vienība, kas savā laukumā ar 119:113 (36:34, 21:29, 22:24, 40:26) pārspēja Dalasas "Mavericks" komandu. "Pelicans" šī ir garākā uzvaru sērija kopš 2022. gada.
Mājinieku sastāvā 24 punktus guva Zaions Viljamsons, bet pa 19 punktiem pievienoja Sadiks Bejs un Deriks Kvīns. "Mavericks" no zaudējuma neglāba kādreizējā "Pelicans" līdera Entonija Deivisa 35 punkti un 17 atlēkušās bumbas, kamēr 20 punktus guva Klejs Tompsons, bet 16 - Kūpers Flegs.
Uzvaru savā laukumā pirmdien svinēja arī Denveras "Nuggets", kas ar 135:112 (40:15, 29:31, 34:38, 32:28) droši pieveica Jūtas "Jazz". Mājinieku sastāvā ar savu šīs sezonas 14. "triple double" izcēlās Nikola Jokičs, kurš sakrāja 14 punktus, 13 bumbas zem groziem un 13 rezultatīvas piespēles. Serbu centra spēlētājam šis bija NBA karjeras 178. "triple double". Rezultatīvākais uzvarētāju rindās ar 27 punktiem bija Džamals Marejs, 21 punktu guva Tims Hārdavejs jaunākais, bet pa 20 punktiem savā rēķinā ierakstīja Peitons Vatsons un Kamerons Džonsons. "Jazz" sastāvā 27 punkti Lauri Markanenam un 20 punkti Kejontem Džordžam.