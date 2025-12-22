"Ventspils" ar graujošu uzvaru pār "Sigulda"/"Mapri Būve" sasniedz Latvijas kausa ceturtdaļfinālu
"Ventspils" pirmdien nodrošināja vietu "Užavas" Latvijas kausa basketbolā ceturtdaļfinālā, kurā spēkosies ar "Ogres" basketbolistiem. Astotdaļfinālā ventspilnieki ar 106:73 (32:12, 36:18, 28:23, 10:20) sagrāva "Sigulda"/"Mapri Būve" vienību.
Starp uzvarētājiem Artūrs Ausējs izcēlās ar 22 punktiem, Braients Tomass un Nikolajs Atanasovs guva attiecīgi 15 un 14 punktus, bet Kamerons Šeltons maču noslēdza ar 12 punktiem, 11 atlēkušajām bumbām un desmit rezultatīvām piespēlēm.
Siguldas komandā rezultatīvākais ar 16 punktiem bija Matīss Indriksons, kamēr vēl 14 punktus un septiņas bumbas zem groziem iekrāja Kristaps Stupelis.
"Ventspils" ceturtdaļfinālā spēkosies ar "Ogri", kas astotdaļfināla pirmajā mačā ar 100:92 pārspēja "Jēkabpils BA" komandu.
Vēl astotdaļfinālu jau ir pārvarējusi "Latvijas Universitāte", kas ar 101:99 papildlaikā uzvarēja "Gulbenes Buki"/BJSS vienību.
Pārējos astotdaļfināla pāros tiksies "Rīgas Stradiņa Universitāte"/"VEF Rīga" un "Jelgava", "Rīgas zeļļi" un "Daugavpils Sporta skola", "Liepāja" un "Salaspils"/"API Mobile", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" un "Bauska"/"Līdums", kā arī "Rīgas Basketbola skola"/"Rīgas Juniori" (RBS/"Rīgas Juniori") un "VEF Rīga".
Turnīrā piedalās septiņas Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) pārstāves, 13 Nacionālās basketbola līgas (NBL) komandas un divas pēc spēka trešās līgas jeb Reģionālās basketbola līgas (RBL) vienības.
Fināls notiks 21. februārī.
Pagājušajā sezonā ceturto gadu pēc kārtas Latvijas kausa izcīņā triumfēja "VEF Rīga", kas finālā ar 96:81 uzvarēja "Ventspils" komandu.
Latvijas kausa izcīņa vīriešu komandām 2021. gadā atsākās pēc 27 gadu pārtraukuma.