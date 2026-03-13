Kenijas rallijā abus līderus - Sūlbergu un Ožjē - šķir tikai viena sekunde
Pasaules rallija čempionāta (WRC) trešajā posmā, Kenijas rallijā, pēc piektdienas ātrumposmiem abus sacensību līderus - Oliveru Sūlbergu un vicelīderi Sebastjēnu Ožjē - šķir tikai viena sekunde.
Zviedrijas pilots Sūlbergs ("Toyota Gazoo") pirms piektdienas ātrumposmiem tuvākos sekotājus apsteidza par aptuveni pusminūti, taču jau dienas ievadā iebrauca krūmos, zaudējot apmēram desmit sekundes. Astotajā ātrumposmā Sūlberga vadītajam spēkratam plīsa riepa, kā dēļ vēl vairāk saruka viņa pārsvars.
Pirmās četras vietas ieņemot "Toyota" pilotiem, vienu sekundi viņam zaudē francūzis Ožjē, 19,5 sekundes atpaliek brits Elfins Evanss, bet par 50 sekundēm lēnāks ir soms Sami Pajari.
Kenijas rallija turpinājumā sestdien paredzēti seši ātrumposmi, bet rallija noslēgumā svētdien tiks veikti vēl četri ātrumposmi. 2026. gada sezonā WRC kalendārā paredzēti 14 posmi. Latvijas pilots Mārtiņš Sesks aizvadīs nepilnu sezonu, startējot vismaz sešos posmos. Pagājušajā sezonā devīto reizi par pasaules čempionu kļuva francūzis Sebastjēns Ožjē.