Milānas-Kortīnas 2026 Olimpiešu siena LOK
Pirmdien, 22. decembrī, Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) telpās svinīgi tika atklāta Milānas-Kortīnas 2026. gada Ziemas Olimpisko spēļu Olimpiešu siena.
FOTO: Latvijas Olimpiskajā komitejā svinīgi atklāta Milānas-Kortīnas 2026 Olimpiešu siena, ko rotā deviņu sportistu attēli
Pirmdien, 22. decembrī, Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) telpās svinīgi tika atklāta Milānas-Kortīnas 2026. gada Ziemas Olimpisko spēļu Olimpiešu siena, kas uzskatāmi atspoguļo deviņus Latvijas sportistus, kuri Itālijā dosies pretī savam olimpiskajam sapnim.
Šobrīd uz Milānas-Kortīnas Olimpiešu sienas iekļauti seši Latvijas Olimpiskās hokeja izlases spēlētāji, kuri jau nosaukti kā daļa no potenciālā izlases kodola: Rodrigo Ābols – uzbrucējs, šobrīd spēlē Filadelfijas "Flyers", Uvis Jānis Balinskis - aizsargs, šobrīd spēlē Floridas "Panthers", Teodors Bļugers - uzbrucējs, šobrīd spēlē Vankūveras "Canucks", Zemguss Girgensons - uzbrucējs, šobrīd spēlē Tampabejas "Lightning", Elvis Merzļikins – vārtsargs, šobrīd spēlē Kolumbusas "Blue Jackets", Artūrs Šilovs - vārtsargs, šobrīd spēlē Pitsburgas "Penguins".
Tāpat Olimpiešu sienā iekļauti arī citu sporta veidu pārstāvji - šorttrekisti Reinis Bērziņš, kurš šobrīd trenējas Nīderlandē un Milānas Kortīnas Olimpiskajās spēlēs startēs 1000m distancē, un Roberts Krūzbergskā, arī daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs, kurš šobrīd Francijā gatavojas Eiropas čempionātam, kas janvāra vidū notiks Lielbritānijā. Latvijai ir izcīnīta vēl viena daiļslidošanas kvota, kā arī četras vīriešu un četras sieviešu biatlona kvotas. Par šo kvotu aizpildījumu LOK vēl gaida oficiālu informāciju no attiecīgajām sporta federācijām.
Olimpiešu sienas atklāšanas laikā to simboliski atklāja šorttrekists Roberts Krūzbergs, atstājot uz sienas savu autogrāfu. Krūzbergs Milānas-Kortīnas Ziemas Olimpiskajās spēlēs startēs trīs distancēs - 1500, 1000 un 500 metros.
“Man ir liels prieks šodien būt šeit, īpaši ņemot vērā, ka sezona ir ļoti saspringta un Latvijā izdodas būt reti. Šīs būs manas otrās Olimpiskās spēles, un ceru, ka tās būs arī veiksmīgākas un rezultātu ziņā labākas. Ar nepacietību gaidu iespēju startēt," pauda sportists.
"Kad sāku nodarboties ar šorttreku, dalība Olimpiskajās spēlēs nebija konkrēts mērķis, taču, turpinot slidot tik daudzus gadus un saglabājot motivāciju, iespēja pārstāvēt Latviju man ir kļuvusi par lielu godu. Viens no nozīmīgākajiem mērķiem ir sasniegts, un ir liels atvieglojums, ka kvalifikācija jau ir izpildīta.”
Olimpiešu siena ir vizuāls apliecinājums Latvijas sportistu mērķtiecīgajam darbam olimpiskajā ciklā, vienlaikus stiprinot piederības sajūtu Komanda Latvija un iedvesmojot visu sporta sabiedrību. Tajā tiek atspoguļoti sportisti un komandas, kuri jau ir izcīnījuši tiesības pārstāvēt Komanda Latvija Milānas-Kortīnas Ziemas Olimpiskajās spēlēs 2026. gadā.
Bet, LOK prezidents Raimonds Lazdiņš uzsvēra tradīcijas nozīmi: “Šodien ar īpašu lepnumu atklājam sienu, kas simbolizē mūsu cieņu, pateicību un ticību Komanda Latvija sportistiem. Tradīcija godināt mūsu atlētus, izvietojot viņu attēlus, aizsākās jau iepriekšējās Olimpiskajās spēlēs un ir kļuvusi par nozīmīgu apliecinājumu tam, ka Latvija stāv un tic saviem sportistiem. Ar lielu prieku un atbildību šo tradīciju turpinām arī šodien.”
Olimpiešu siena tiks pakāpeniski papildināta, turpinoties kvalifikācijas procesam un oficiāli apstiprinot Latvijas sportistus dalībai Olimpiskajās spēlēs. Visi Latvijas Olimpiskās delegācijas dalībnieki tiks aicināti viesoties LOK telpās, lai ar savu parakstu apliecinātu ceļu uz Olimpiskajām spēlēm.
Konteksts
Milānas-Kortīnas 2026. gada Ziemas Olimpiskās spēles būs viens no nozīmīgākajiem starptautiskajiem sporta notikumiem un Olimpiešu sienas atklāšana kalpo kā oficiāls Latvijas Olimpiskā ceļa sākums pretī šim mērķim.
Milānas-Kortīnas 2026. gada Ziemas Olimpiskajās spēlēs tiks pārstāvēti 16 sporta veidi - ātrslidošana, biatlons, bobslejs, daiļslidošana, distanču slēpošana, frīstaila slēpošana, hokejs, kalnu slēpošana, kamaniņu sports, kērlings, skeletons, slēpošanas alpīnisms (pirmo reizi iekļauts Olimpisko spēļu programmā), snovbords, šorttreks, tramplīnlēkšana un ziemeļu divcīņa. Sacensības notiks sešos klāsteros - Milānā, Anterselvā, Kortīnā, Bormio, Livinjo un Predaco - Tezero. Spēles tiks atklātas Milānā 6. februārī un noslēgsies Veronā 22. februārī.
Komanda Latvija ceļā uz Milānas-Kortīnas Olimpiskajām spēlēm dodas ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Moller auto, Domina, airBaltic, Given, Dan John, Portofino un Ramkalni atbalstu, kā arī mediju atbalstu no Rīgas viļņiem un Visual media.