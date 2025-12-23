Par spīti uzvarai, Entonijs Džošua nopelnīs mazāk nekā zaudētājs Pols
Sestdien, 20. decembrī, bijušais smagsvaru čempions Entonijs Džošua ar nokautu palīdzību pieveica Džeiku Polu. Pastāv dažādas spekulācijas par abu nopelnīto naudu, tomēr skaidrs ir viens - uz rokas zaudētājam tiks vairāk...
Džošua ar saviem spēcīgajiem sitieniem veselās divās vietās lauza Pola žokli un tādējādi uzreiz pēc cīņas viņš devās uz Maiami universitātes slimnīcu, kurā 28 gadus vecajam sportistam veica operāciju. "Viss notika ļoti veiksmīgi. Šobrīd izjūtu sāpes un stīvumu. Nākamās septiņas dienas varu uzņemt tikai šķidrumu. Paldies Maiami universitātes slimnīcai par rūpēm," sociālajā tīklā "X" rakstīja pats Pols.
Double broken jaw. Give me Canelo in 10 days. pic.twitter.com/8R8NK4OeUv— Jake Paul (@jakepaul) December 20, 2025
Līdz šim bijis pietiekami daudz spekulāciju par to, cik daudz naudas bokseri par šo cīņu nopelnījuši. Britu medijs "Daily Mail" ziņojis, ka katrs no cīņas varēs iegūt 92 miljonus ASV dolāru jeb 78,3 miljonus eiro, tomēr medijs "Sports Illustrated" šādiem cipariem neticot. Tas uzrunājis vienu no labākajiem cīņu sporta žurnālistiem, Arielu Helvani, kurš Pola un Džošua duelī intervēja katru no bokseriem pēc cīņas.
18. decembrī Helvani viesojās UFC zvaigžņu Horhes Masvidala un Keilas Herisonas raidierakstā, atklājot, ka katrs no bokseriem par cīņu nopelnīs desmitiem miljonu. "Esmu dzirdējis, ka katrs no viņiem nopelnīšot no 40 līdz 50 miljoniem" (34 līdz 42,5 miljoniem dolāru). Jāmin, ka Džeikam Polam pēc līguma ar "Netflix" bija jāaizvada vēl viena cīņa un sākotnēji tā bija plānota pret Džervontu Deivisu, tomēr duelis atcēlās un sportistam bija jāmeklē jauns pretinieks.
Par 50 miljonu dolāru nopelnīšanu ziņo cits britu medijs "The Guardian". Savā rakstā par šo cīņu medijs gan raksta, ka 50 miljoni dolāru ir minimums, ko katrs no bokseriem nopelnīšot. Tajā pašā laikā tiek norādīts, ka šī nav summa, ko sportisti iegūs uz rokas jeb pēc nodokļu nomaksas. Un šeit Džeiks Pols varētu būt lielāks uzvarētājs par Entoniju Džošua.
Tā kā cīņa notika ASV, tad par iegūtajām naudas balvām būs jānomaksā nodokļi ASV, bet Džošua gadījumā arī viņa dzimtenē, Lielbritānijā. Abiem bokseriem paveicies, ka Floridā nav štata nodoklis, taču ir ienākumu nodoklis 37% apmērā (ja, piemēram, Džošua un Pols no cīņas nopelnīja 50 miljonus dolāru, tad 18,5 miljoni vien aiziet šajā nodoklī). Ap 12% viņam jāmaksā vēl Lielbritānijā (seši miljoni dolāru), un vēl ap trijiem procentiem Nacionālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās (pusotrs miljons dolāru). Ja Džošua no cīņas pelnītu 50 miljonus, tad nodokļos viņš nomaksātu 26 miljonus jeb nedaudz vairāk nekā pusi. Ja viņa naudas balva būtu 93 miljoni dolāri, tad nodokļos viņš maksātu 48,5 miljonus.
Tas nozīmē, ka nopelnītās naudas ziņā uzvarētājs ir Pols, kuram no gūtajiem ienākumiem jānomaksā tikai 37% ienākumu nodoklis un tas arī viss. Sportists jau izteicies, ka pēc cīņas pret smagsvaru viņš vēlas atgriezties pirmā smagā svara kategorijā un aizvadīt cīņu pret meksikāni Saulu Kanelo Alvaresu.