Štrombahs izkrīt no 400 labāko tenisistu pulka; vadošās latvietes saglabā pozīcijas
Latvijas tenisists Roberts Štrombahs jaunākajā Tenisa profesionāļu asociācijas (ATP) rangā zaudējis 42 pozīcijas un ieņem 407. vietu.
Tikmēr Kārlis Ozoliņš zaudējis piecas pozīcijas (954.), Artūrs Žagars - vienu (dalīta 1937.), bet Mārtiņš Rocēns atgriezies rangā un ir dalītā 2034. vietā.
Noslēdzoties ATP sezonai, pirmajā desmitniekā izmaiņu nav. Pirmās raketes godā ir spānis Karloss Alkarass, otrais ir "ATP Finals" uzvarētājs itālis Janiks Siners, tālāk ir vācietis Aleksandrs Zverevs, kuram seko serbs Novāks Džokovičs. Aiz viņa ir kanādietis Fēlikss Ožjē-Aliasims, amerikānis Teilors Frics, austrālietis Alekss de Minors, itālis Lorenco Muzeti, amerikānis Bens Šeltons un desmitnieku noslēdz brits Džeks Dreipers.
Dubultspēļu rangā Štrombahs zaudējis trīs pozīcijas un ir 524., Ozoliņš nemainīgi ir 562. vietā. Vēl Žagars atguvis divas vietas (1348.), bet Rocēns ir ailīti zemāk (dalīta 1977.). Dubultspēļu rangā pirmais ir Loids Glaspūls no Lielbritānijas.
Tikmēr Latvijas tenisa pirmās trīs raketes Aļona Ostapenko, Darja Semeņistaja un Anastasija Sevastova gada pirmspēdējā Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu rangā savas pozīcijas nemaina. Ostapenko ir 23. vietā, Semeņistaja pēc pirmā simtnieka atstāšanas ir 101., kamēr Sevastova ieņem 188. pozīciju. WTA tūre sāksies 2026. gada pirmajā nedēļā.
Vēl no Latvijas tenisistēm Adelina Lačinova veikusi kāpumu par divām vietām un ieņem 562. pozīciju, Kamilla Bartone savu vietu nemaina (615.), Beatrise Zeltiņa ir par vienu ailīti augstāk (644.), Diāna Marcinkēviča atkāpusies par 50 pozīcijām (802.), Elza Tomase ir par vienu divām vietām augstāk (936.), tikpat liels kāpums ir Sabīnei Rutlaukai (1064.), bet Margarita Ignatjeva ir trīs ailītes augstāk (1475.).
Tā kā šobrīd nenorisinās turnīri ar iespējām iegūt augstvērtīgus ranga punktus, WTA ranga pirmajā desmitniekā izmaiņu nav. Līdere ir baltkrieviete Arina Sabaļenka, otro vietu ieņem poliete Iga Švjonteka, kurai seko amerikānietes Korija Gofa un Amanda Aņisimova, Kazahstānas pārstāve Jeļena Ribakina, aiz kuras ir vēl divas ASV tenisistes Džesika Pegula un Medisona Kīza, astotā ir itāliete Jasmīne Paolīni, bet labāko desmitnieku noslēdz krievietes Mirra Andrejeva un Jekaterina Aleksandrova.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko sezonu noslēdza kā septītā. Savu pozīciju nav mainījusi arī Darja Semeņistaja (156.), kamēr kāpumi ir Sevastovai par vienu ailīti (508.), un Bartonei par 41 (560.). Tomase zaudējusi vienu pozīciju (595.), Marcinkēviča savu vietu saglabā (662.), Zeltiņai ir kāpums par astoņām vietām (826.), Ignatjeva savu pozīciju nemaina (877.), kamēr Lačinova pakāpusies par divām ailītēm (979.). Dubultspēļu rangā atrodas vēl piecas Latvijas tenisistes, kuras ir zemāk par 1000. vietu. Dubultspēļu rangā kā pirmā sezonu noslēdza čehiete Kateržina Sinjakova.