Aizsardzība otrajā plānā. "Hawks" bez Porziņģa 300 punktu spēlē zaudē Čikāgas "Bulls"
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis svētdien saslimšanas dēļ izlaida sesto Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēli pēc kārtas, viņa pārstāvētajai Atlantas "Hawks" ciešot zaudējumu.
"Hawks" mājās ar rezultātu 150:152 (38:38, 35:45, 42:33, 35:36) zaudēja Čikāgas "Bulls", kas ir tās tiešā konkurente Austrumu konferencē. Spēle, kurā tika gūti 302 punkti, bija šīs sezonas rezultatīvākā NBA.
Mājinieku rezultatīvākajam spēlētājam Dželenam Džonsonam bija 36 punkti, 11 atlēkušās bumbas un deviņas rezultatīvas piespēles, Trejs Jangs aizvadīja savu sezonas ražīgāko spēli, gūdams 35 punktus un pievienodams deviņas rezultatīvas piespēles. Onjekam Okongvu bija 23 punkti, bet Vītam Krejčī - 20 punkti.
"Bulls" vienībā deviņi basketbolisti katrs guva vismaz desmit punktus, bet rezultatīvākais ar 28 punktiem bija Mats Buzelis. Kobijam Vaitam bija 21 punkts, bet Džošam Gidijam - 19 punkti, 12 rezultatīvas piespēles un deviņas atlēkušās bumbas.
Atlantas "Hawks" piedzīvoja jau trešo zaudējumu pēc kārtas, savukārt Čikāgas "Bulls" turpināja uzvaru virkni, pagarinot to līdz trīs. Abas komandas savā starpā spēkosies arī otrdien. "Hawks" ar 15 uzvarām 30 mačos ieņem devīto vietu Austrumu konferencē, bet "Bulls" ar 13 uzvarām 28 mačos ir pozīciju zemāk.